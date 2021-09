Venom - La furia di Carnage: Tom Hardy ha chiesto ad Andy Serkis di dirigere il film

Tom Hardy, protagonista di Venom - La furia di Carnage, ha telefonato ad Andy Serkis per convincerlo a diventare il regista del nuovo film dedicato al personaggio Marvel, in uscita il 14 ottobre nelle sale italiane.

Quando manca poco più di un mese all'uscita nelle sale di Venom - La furia di Carnage, Andy Serkis ha ricordato il momento in cui Tom Hardy gli ha chiesto di occuparsi della regia del film che segna il suo ritorno nel ruolo dell'antagonista di Spider-Man. Il regista di Ogni tuo respiro e Mowgli - Il figlio della giungla, rinomato per le sue performance in CGI e motion-capture nelle trilogie de Il Signore degli Anelli e Il pianeta delle scimmie, ha spiegato che l'esperienza con la stessa tecnologia utilizzata per dare vita a Venom lo ha aiutato ad ottenere il lavoro, offertogli direttamente da Hardy, tramite una telefonata.

"Pensavo che Tom avesse offerto una prova straordinaria in Venom. Era proprio nel mio stile: creare personaggi usando la computer grafica", ha detto Serkis nelle note di produzione di Venom 2, in cui si legge anche: "Poi Tom mi ha telefonato, di punto in bianco, dicendo che pensava che sarebbe stato fantastico se avessi diretto io il sequel e chiedendomi di salire a bordo. Penso che fosse perché voleva un regista che fosse in grado di salvaguardare la sua interpretazione, traducendolo in un regno di effetti visivi, con un certo grado di autorità ed esperienza con quel genere di cose. Ci giravamo intorno come attori da così tanti anni ed è stato meraviglioso avere finalmente la possibilità di lavorare con lui".

Hardy, che nel film interpreta Eddie Brock, "ospite" del simbionte Venom, si è occupato della sceneggiatura del film insieme a Kelly Marcel. Dopo essere stato produttore esecutivo di Venom del 2018, Hardy ha prodotto anche il sequel insieme ad Avi Arad (Spider-Man: No Way Home), Matt Tolmach (The Amazing Spider-Man), Amy Pascal (Spider-Man: Into the Spider-Verse), Marcel e Hutch Parker (Logan). Andy Serkis ha raccolto il testimone dalle mani di Ruben Fleischer. Nel cast ci saranno anche Michelle Williams, Naomie Harris e Stephen Graham.