Venom: La Furia di Carnage, la scena post-credit svelerà il futuro di Eddie Brock?

Il film Venom: La Furia di Carnage è stato visto da alcuni fortunati fan negli Stati Uniti e online sembra siano emersi i dettagli relativi alla scena post-credit presente nell'atteso progetto con star Tom Hardy.

Online non sembra essere apparso il video di quanto mostrato sui titoli di coda, tuttavia sono presenti più di una discussione riguardante il suo contenuto.

Sui social media è invece emerso un file audio, non di qualità eccelsa, riguardante la scena post-credit di Venom - La furia di Carnage che sembra assolutamente imperdibile e rivelerebbe i progetti della Sony riguardante il personaggio di Eddie Brock interpretato da Tom Hardy.

Chi non teme gli spoiler può quindi avventurarsi tra forum e Twitter per scoprire il contenuto dell'importante momento dell'atteso sequel.

Il film Venom - La furia di Carnage spera di replicare i buoni incassi ottenuti con il primo film arrivato a quota 850 milioni di dollari incassati in tutto il mondo.

Il sequel è stato diretto da Andy Serkis, il quale ha raccolto il testimone dalle mani di Ruben Fleischer.

Il protagonista sarà ancora una volta Tom Hardy e nel cast ci saranno inoltre Michelle Williams, Naomie Harris e Stephen Graham.

Una recente intervista rilasciata dal regista Daniel Espinosa ha alimentato le ipotesi, per ora non confermate, di un'apparizione di Venom nel film Morbius dichiarando: "Ti aggiri per il set e non è molto diverso da una produzione svedese, ma poi guardi il programma(del giorno) e vedi nomi come Michael Keaton, Jared Leto, Tom Hardy e sembra tutto davvero figo. Ma quando si inizia a lavorare è esattamente la stessa cosa. Un attore vuole un regista e gli attori vogliono essere diretti".