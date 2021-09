Venom - La Furia di Carnage, il ritorno di She-Venom confermato nei character poster

Venom - La Furia Di Carnage - Il character poster di Michelle Williams

Sony ha svelato quattro character poster dedicati ai protagonisti di Venom - La Furia di Carnage, tra questi ve n'è uno che anticipa il ritorno del simbionte di Michelle Williams, She-Venom.

Tre anni dopo il successo di pubblico di Venom, l'Eddie Brock di Tom Hardy è pronto per tornare in azione in Venom - La furia di Carnage. Con lui rivedremo l'ex fidanzata di Eddie Brock, Anne Weying, interpretata da Michelle Williams. Nel primo film, anche Annie ha scoperto cosa si prova ad ospitare un simbionte quando Venom si è fuso con lei, creando un personaggio soprannominato She-Venom. Per fortuna per Anne, ma forse non per il pubblico, un bacio ha rapidamente rimandato Venom al suo ospite originale ponendo fine alla breve apparizione di She-Venom. Anche se Anne potrebbe aver avuto la fortuna di ospitare Venom solo per un breve periodo, la stessa Michelle Williams avrebbe voluto che She-Venom fosse rimasta più a lungo, e il suo desiderio potrebbe trovare forma compiuta nel sequel in arrivo.

Tom Hardy, l'attore di Venom con il cappello di Spider-Man: No Way Home, ci sarà un crossover?

Sony ha fornito un indizio sul ritorno du She-Venom nel character poster del personaggio di Michelle Williams. L'immagine è dominata da Anne Weying, ma in fondo intravediamo una silhouette che sembra appartenere proprio a She-Venom. Bloody Disgusting ha diffuso, inoltre i character poster di Tom Hardy (Eddie Brock/Venom), Woody Harrelson (Cletus Kasady/Carnage) e Naomie Harris (Frances Barrison/Shriek).

Venom - La furia di Carnage arriverà nei cinema italiani il 14 ottobre.

Venom - La Furia Di Carnage - Il character poster di Tom Hardy

Venom - La Furia Di Carnage - Il character poster di Woody Harrelson