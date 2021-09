Tom Hardy, l'attore di Venom con il cappello di Spider-Man: No Way Home, ci sarà un crossover?

L'interprete di Venom Tom Hardy è stato visto con indosso il cappellino di Spider-Man: No Way Home... Crossover in arrivo?

Una foto di Tom Hardy potrebbe aver "spoilerato" un possibile crossover tra Venom e Spider-Man: No Way Home? L'attore è stato recentemente visto indossare il cappellino che solo il cast e la crew del film con Tom Holland sembra possedere...

È ormai da tempo che il desiderio di vedere incontrare il personaggio interpretato da Hardy nei film Sony e lo Spider-Man di Holland ha il potenziale di essere più di un semplice sogno dei fan Marvel, soprattutto considerata la premessa del terzo film dedicato all'Uomo Ragno in uscita questo dicembre.

Tuttavia, finora nessuno si è sbilanciato in merito, e se sono stati effettivamente girati dei camei o delle scene crossover tra le due pellicole, il tutto è stato tenuto comprensibilmente nascosto - sebbene lo screening per i fan di Venom: La Furia di Carnage avrebbe rivelato la presenza di una scena post-credit che ha fatto "impazzire" gli spettatori in sala. Che possa avere qualcosa a che fare con Spidey? -, quindi per il momento il web si limita a cercare possibili indizi dove riesce a posare lo sguardo, soprattutto sui social.

Si tratterebbe di uno scatto apparentemente condiviso dal regista di Cobra Kai e Chicago P.D. Lin Oeding sul suo profilo Instagram (apparentemente, perché sembra sia stato già eliminato), nel quale il filmmaker posa assieme a Tom Hardy.

Nella foto, come potete vedere, Hardy indossa un cappello da baseball targato Spider-Man: No Way Home, e stando a quanto riportato anche da Comicbook, potrebbe trattarsi (oppure no) di un gadget appartenente a chi ha lavorato al film. Potrebbe dunque significare che Eddie Brock farà la sua comparsa in No Way Home?

Ovviamente al momento è impossibile dirlo, ma il mistero su chi sarà o meno nel nuovo film del MCU continuerà sicuramente a intrattenerci fino all'arrivo della pellicola sugli schermi.