Venom - La Furia di Carnage, quanto dura il sequel Marvel con Tom Hardy?

Venom - La Furia di Carnage potrebbe essere il cinecomic più breve finora. Il sequel del film del 2018 con protagonista Tom Hardy avrebbe una durata di 90 minuti secondo quanto riportato da Fandango e AMC Theaters.

Stando a quanto riportato da siti come Comicbook e Screen Rant, la durata del film segnalata dalle catene americane si aggirerebbe intorno ai 90 minuti (mentre Cinemark parla di 95 minuti).

In entrambi i casi, se la notizia dovesse rivelarsi corretta, avremo di fronte uno dei film di supereroi più brevi visti finora sul grande schermo (preceduto solo da I Fantastici 4 e Silver Surfer nel secondo caso).

Questo potrebbe significare che il regista Andy Serkis si concentrerà nel mostrarci l'essenziale della storia, senza troppi fronzoli, ma anche che la pellicola potrebbe essere un preludio a un potenziale sequel o, perché no se diamo retta ai rumor che la vorrebbero collegata a Spider-Man: No Way Home, al cinecomic con protagonista un altro Tom...

Per ora quel che sappiamo è che, come da titolo, vedremo il debutto nel film del villain villain Cletus Kasady aka. Carnage interpretato da Woody Harrelson, mentre l'Eddie Brock di Tom Hardy dovrà trovare il modo di co-esistere con il simbionte che abita ormai il suo corpo, Venom.

Venom - La Furia di Carnage arriverà a ottobre al cinema.