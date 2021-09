Venom - La furia di Carnage potrebbe rivelare un altro cattivo di Spider-Man

I colpi di scena intorno a Venom - La furia di Carnage non finiscono mai. Adesso apprendiamo che l'atteso cinecomic potrebbe introdurre un altro cattivo dei fumetti di Spider-Man, come suggerirebbe il trailer.

Il primo trailer di Venom - La furia di Carnage ha introdotto il personaggio del Detective Patrick Mulligan. Nel trailer Patrick Mulligan, interpretato da Stephen Graham, viene mostrato intento a leggere il Daily Bugle, la pagina che chiude bruscamente contiene alcuni Easter eggs e riferimenti che i fan più attenti hanno colto. Nei fumetti, Mulligan a sua volta ospita il simbionte Toxin e adesso le nuove note di produzione del sequel di Venom rivelano maggiori dettagli sul personaggio.

Nelle note, Stephen Graham spiega che il suo Mulligan non si fida di Eddie e oltre a ciò ha i suoi problemi da risolvere:

"C'è stato un grave incidente quando era una recluta in cui ha sparato a una ragazza, l'incidente lo ha traumatizzato e ha perso l'udito dall'orecchio sinistro che è diventato un handicap per la sua carriera in polizia. È stato costantemente trascurato dalla gerarchia della polizia e oggi è un uomo arrabbiato e amareggiato."

Graham ha aggiunto inoltre che Mulligan è amareggiato dal fatto che Eddie abbia qualcosa che lui pensa dovrebbe essere suo:

"Eddie sta ottenendo l'ultima intervista con Cletus Kasady, qualcosa a cui sente di aver diritto, un onore che invece è stato assegnato a un reporter arrogante".

Nei fumetti, Toxin è un simbionte generato da Carnage, è apparentemente il millesimo simbionte generato dalla linea genetica di Venom e Carnage ed è potenzialmente instabile, ma molto potente. Sapendo questo, Carnage sperava di uccidere il nuovo simbionte non appena si fosse generato. Venom spera, invece, di proteggerlo e farlo diventare un eroe che possa combattuto al suo fianco. Carnage nascondo così il simbionte legandolo a Mulligan, che si trovava nel posto sbagliato al momento sbagliato, mentre era ancora troppo giovane per manifestarsi completamente. Carnage aveva pianificato di uccidere sia Mulligan che Toxin, ma Venom protegge il detective e il simbionte appena nato.

Resta da capire che ruolo avrà Mulligan - e Toxin - in Venom - La furia di Carnage, nei cinema italiani dal 14 ottobre.