Venom - La Furia di Carnage, 90 milioni al box office USA, miglior incasso da Star Wars: L'ascesa di Skywalker

La Venom-mania prosegue con l'arrivo nelle sale americane di Venom - La Furia di Carnage. Il sequel del cinecomic Venom, del 2018, con Tom Hardy, Michelle Williams e Woody Harrelson, debutta al box office USA con un incasso di 90,1 milioni raccolto in 4.225 sale e una media per sala di 21.325 dollari. Dopo le prime reazioni positive post-visione di Venom - La Furia di Carnage il pubblico americano si è riversato in sala offrendo al film diretto da Andy Serkis la miglior apertura dai tempi di Star Wars: L'ascesa di Skywalker.

Alle spalle del sequel di Venom troviamo il debutto de La famiglia Addams 2, che apre con un incasso di 18 milioni da 4.207 sale e una media per sala di 4.280 dollari. Il sequel animato della popolare saga degli Addams, che verrà presentato in anteprima italiana durante la Festa di Roma 2021 nella sezione Alice nella Città, vede Morticia e Gomez alle prese con la crescita dei loro figli, ormai adolescenti, e dei problemi che ne derivano.

Dopo due settimane in vetta al box office, Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli scende al terzo posto e incassa altri 6 milioni che portano la pellicola Marvel a un totale di 206 milioni. Come potete leggere nella nostra recensione di Shang-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli, il film si concentra sull'eroe Shang-Chi, chiamato a confrontarsi con il passato che pensava di essersi lasciato alle spalle quando viene trascinato nella rete della misteriosa organizzazione Ten Rings.

Ancora un debutto in quarta posizione, si tratta de I molti santi del New Jersey che disattende l'hype aprendo con coli 5 milioni da 3.181 sale e una media per sala di 1.571 dollari. Il film, prequel de I Soprano, scritto dal creatore della serie, David Chase, insieme a Lawrence Konner, è ambientato negli esplosivi anni '60, nell'epoca delle rivolte di Newark e degli scontri violenti tra la comunità afroamericana e quella italiana. E in particolare, è tra i gangster dei rispettivi gruppi, che la pericolosa rivalità diventa particolarmente letale.

Quinto, il musical Dear Evan Hansen, diretto da Stephen Chbosky e interpretato da Ben Platt nel ruolo di uno studente del liceo che soffre di ansia sociale e si ritrova, senza volerlo, a mentire ai genitori del suo compagno di scuola. Evan finge così di essere stato il miglior amico di Connor e la situazione gli cambia radicalmente la vita. La pellicola musicale incassa altri 2,4 milioni per un totale di 11,8 milioni complessivi.