Venom 3 e Twisters: la data di uscita dei film Sony è destinata a essere posticipata

Lo sciopero degli attori ancora in corso sembra costringerà Sony a posticipare la data di uscita di Venom 3 e di Twisters. La situazione dei due film, infatti, sembra piuttosto complicata se le produzioni non riprenderanno il via nelle prossime settimane.

I ritardi nella produzione

Eric Wold, esperto senior media analyst di B. Riley, ha spiegato: "Ci saranno un certo numero di film che dovrebbero uscire nel 2024 che verranno spostati al 2025 e oltre a causa dei ritardi della produzione. Gli studios non fanno dichiarazioni e non ne parlano per evitare di mostrare delle debolezze durante le negoziazioni. Ma le persone stanno attendendo quei film".

Alla regia di Venom 3, di cui non sono ancora stati svelati i dettagli della trama, ci sarà Kelly Marcel, che ne ha firmato anche la sceneggiatura.

Il team di produttori comprende poi Avi Arad, Matt Tolmach, Amy Pascal e Hutch Parker.

Nel cast, accanto al protagonista Tom Hardy, ci sono inoltre Chiwetel Ejiofor e Juno Temple.

Twisters, invece, verrà diretto da Lee Isaac Chung (Minari) da una sceneggiatura di Mark L. Smith (The Revenant). Nel team della produzione del sequel ci saranno anche Frank Marshall e Pat Crowley.

Il cast è composto da Twisters erano quelli di Glen Powell, Daisy Edgar-Jones, Anthony Ramos, Brandon Perea, Daryl McCormack, Maura Tierney (The Affair), Harry Hadden-Paton (Downton Abbey), Sasha Lane (American Honey), Kiernan Shipka (Mad Men), Nik Dodani (Atypical), David Corenswet (Pearl), Tunde Adebimpe (Spider-Man: Homecoming) e Katy O'Brian (The Mandalorian).