Venom 2: Tom Holland apparirà nel cinecomic con un cameo?

Venom 2 potrebbe avere tra i suoi protagonisti anche Tom Holland, indiscrezione di cui si parla da tempo e ora apparentemente confermata dal reporter Daniel Richtman.

L'interprete di Spider-Man sembra infatti destinato a recitare in un piccolo cameo nel sequel del cinecomic con protagonista l'attore Tom Hardy. La notizia delle trattative dell'attore sono state riportate tra i contenuti a pagamento offerti dal reporter, specializzato in notizie legate ai blockbuster e ai progetti tratti dai fumetti.

L'ipotesi di una partecipazione di Tom Holland alle riprese di Venom 2 sembra piuttosto fondata considerando che il personaggio di Eddie Brock è stato inizialmente ideato proprio come villain di Peter Parker/Spider-Man.

Nel cast del sequel del cinecomic diretto da Andy Serkis, e in arrivo nelle sale nel mese di ottobre 2020, ci saranno inoltre Michelle Williams, Woody Harrelson, Naomie Harris e Stephen Graham.

