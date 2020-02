Venom 2: Tom Hardy svela la prima foto del Carnage di Woody Harrelson

Sul profilo Instagram di Tom Hardy è sbucata la prima immagine di Carnage da Venom 2. L'attore è ormai famoso per le sue rivelazioni fotografiche, che stavolta ci portano un primo sguardo sul super villain del sequel, interpretato da Woody Harrelson. Nella didascalia non ci sono ulteriori informazioni riguardo al film, ma questa piccola anticipazione su Cletus Kasady fomenta certamente l'attesa nei confronti del film.

Non è neanche la prima volta che Tom Hardy agisce da spoiler umano sulle produzioni in cui è coinvolto. Sarà l'entusiasmo, ma già in diverse occasioni i suoi social sono teatro di anticipazioni non autorizzate e, spesso, prontamente rimosse. Era già successo per l'ingresso di Andy Serkin alla regia, svelata proprio con una foto del collega e fatta sparire poco prima dell'annuncio ufficiale del coinvolgimento di Serkin nel film.

Era già successo con una misteriosa foto di Tom Hardy in un costume da Spider-Man, che aveva fatto scattare l'ipotesi di una possibile apparizione di Tom Holland. Anche in questo caso l'immagine era poi sparita dal profilo. Ultima in ordine di tempo è stata la foto (di nuovo, rimossa) che anticipava indizi sul passato di Carnage, poiché ritraeva lo stemma del St. Estes Orphans, Home for Unwanted Children, il luogo dove Cletus Kasady è cresciuto secondo i fumetti.

La nuova foto di Tom Hardy da Venom 2 conferma il ruolo centrale del Carnage di Woody Harrelson, comparso per la prima volta (pubblicamente e ufficialmente) nelle immagini post credits del primo film. Dato che la data di uscita è già stata fissata per ottobre 2020, anche le riprese dovrebbero essere in fase conclusiva, ma l'unico messaggio lanciato da Hardy sul suo Instagram insieme all'immagine di Carnage è stato un laconico "Ciao Cletus".