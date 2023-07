Venezia 2023: Jane Campion, Gabriele Mainetti e Martin McDonagh in giuria

La Mostra del Cinema di Venezia 2023 ha svelato i nomi che si uniranno a Damien Chazelle nella giuria principale del Concorso della sua 80a edizione, in programma dal 30 agosto al 9 settembre. I membri della giuria includono Saleh Bakri, Jane Campion, Mia Hansen-Løve, Gabriele Mainetti, Martin McDonagh, Santiago Mitre, Laura Poitras e Shu Qi.

La giuria assegnerà i seguenti premi ufficiali ai lungometraggi in Concorso, ferma stante la regola per cui non sono ammessi premi congiunti allo stesso film: Leone d'Oro al Miglior Film, Leone d'Argento Gran Premio della Giuria, Leone d'Argento alla Migliore Regia, Coppa Volpi alla Migliore Attrice, Coppa Volpi al Miglior Attore, Premio Speciale della Giuria, Premio per la Miglior Sceneggiatura e Premio "Marcello Mastroianni" come Miglior Giovane Attore o Attrice Esordiente.

Le altre giurie

La Giuria internazionale della sezione Orizzonti è composta dal regista Jonas Carpignano, che ha il ruolo di Presidente. Con lui i giurati Kaouther Ben Hania, regista e sceneggiatrice tunisina, Kahlil Joseph, regista e artista statunitense, Jean-Paul Salomé, regista e sceneggiatore francese, Tricia Tuttle, direttrice di festival e programmatrice inglese.

La Giuria Orizzonti assegnerà - senza possibilità di ex-aequo - i seguenti premi: Premio Orizzonti per il miglior film, Premio Orizzonti per la migliore regia, Premio Speciale della Giuria Orizzonti, Premio Orizzonti per la miglior interpretazione femminile, Premio Orizzonti per la migliore interpretazione maschile, Premio Orizzonti per la miglior sceneggiatura, Premio Orizzonti per il miglior cortometraggio.

La Giuria internazionale del Premio Venezia Opera Prima "Luigi De Laurentiis"- Leone del Futuro è composta dalla presidente Alice Diop, con lei i giurati Faouzi Bensaïdi, attore, regista e sceneggiatore marocchino, Laura Citarella, regista e produttrice cinematografica argentina, Andrea De Sica, regista e sceneggiatore italiano, Chloe Domont, sceneggiatrice e regista statunitense.

L'apertura

Challengers di Luca Guadagnino, interpretato da Zendaya, sarà il film di apertura di Venezia 2023 e verrà proiettato al Palazzo del Cinema il 30 agosto. L'attrice interpreta Tashi Duncan, un prodigio del tennis costretta a ritirarsi e diventare allenatrice dopo un brutto infortunio. Sposata con un campione (Mike Faist) in crisi, la strategia di Tashi per la redenzione del marito assume una svolta inaspettata quando il tennista deve affrontare Patrick (Josh O'Connor), il suo ex migliore amico nonché ex fidanzato di Tashi. Mentre il loro passato e presente si scontrano e le tensioni aumentano, Tashi deve chiedersi, quanto costerà vincere?