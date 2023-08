Venezia 2023: Bradley Cooper, Emma Stone e Penelope Cruz, confermata l'assenza delle star

Alberto Barbera ha sciolto definitivamente le riserve sulle assenze legate allo sciopero degli attori di Hollywood. Le star dei film Netflix Maestro e Povere creature!, Bradley Cooper ed Emma Stone, non interverranno alla Mostra di Venezia 2023 che prende il via oggi. Assente anche Penelope Cruz, per motivi personali non legati allo sciopero.

Il direttore di Venezia ha ribadito l'importanza degli accordi con le case di produzione indipendenti, che hanno permesso alle star dei film di fare promozione per le pellicole che hanno già trovato distribuzione, mentre le major, compresa Netflix, verranno penalizzate dall'assenza delle star.

Povere creature!: Emma Stone in una scena

"Non ci sarà Emma Stone né il resto del cast di Povere Creature!, non ci saranno gli attori di The Killer e non ci sarà Bradley Cooper e il suo cast. Bradley è molto dispiaciuto di non partecipare alla prima del film, ci teneva moltissimo" chiarisce Barbera. "Non ci saranno neppure gli attori di Wes Anderson. Ci saranno gli attori delle produzioni indipendenti, di film che sono già stati venduti, quindi è confermato l'arrivo di Adam Driver, mentre non ci sarà Penelope Cruz che in un primo tempo aveva confermato, ma è stata costretta a cancellare la partecipazione per impegni personali. Ci sarà Jessica Chastain, ci sarà il cast di Priscilla, ci sarà il protagonista del film di Luc Besson e sarà presente Lea Seydoux".

Come ribadisce Barbera, "l'impatto dello sciopero sulla Mostra non è così grave come annunciato, in realtà ci saranno molte star anche se altre avrebbero potuto partecipare, ma non gli è stato permesso. Alla fine abbiamo perso un solo film, Challengers".