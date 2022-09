Venezia 2022: Dwayne Johnson elogia Brendan Fraser per il successo di The Whale

Dwayne Johnson ha scelto Twitter per manifestare il suo supporto nei confronti di Brendan Fraser dopo che il nuovo film dell'attore, The Whale, ha conquistato Venezia 2022.

Brendan Fraser ha letteralmente ricevuto un'ondata di amore e sostegno dopo la prima proiezione del suo nuovo film, The Whale, che ha recentemente avuto luogo durante il festival del Cinema di Venezia 2022: anche Dwayne Johnson ha elogiato la star del dramma psicologico diretto da Darren Aronofsky.

Fraser, che non recitava in un film in qualità di protagonista da Breakout, un thriller del 2013, ha dovuto intraprendere una drammatica trasformazione fisica per il film di Aronofsky al fine di interpretare la parte di un solitario insegnante di inglese che convive con la sua obesità.

La premiere del film, che si è guadagnato una meritatissima "standing ovation di sei minuti", ha profondamente commosso Fraser e adesso in tutta risposta molte celebrità, tra le quali figura anche Dwayne "The Rock" Johnson, hanno espresso il proprio sostegno nei confronti dell'attore 53enne.

The Whale: Brendan Fraser in una scena del film

"Sono così felice di vedere questa bellissima ovazione per Brendan", ha scritto Dwayne Johnson. "Fu lui ad aiutarmi ad entrare nel franchise della Mummia, quello fu il mio primo ruolo in assoluto. Brendan mi ha letteralmente permesso di avere una carriera a Hollywood. Faccio il tifo per te e per il tuo successo fratello e congratulazioni al mio amico Darren Aronofsky".