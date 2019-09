Venezia 2019: The Burnt Orange Heresy chiude il festival, stasera i premi!

Ultimo giorno alla Mostra del Cinema di Venezia 2019: arriva The Burnt Orange Heresy di Giuseppe Capotondi e la cerimonia dei premi!

Ultima tesa giornata a Venezia 2019: il film di chiusura è The Burnt Orange Heresy di Giuseppe Capotondi, che anticipa la cerimonia dei premi di questa edizione!

In The Burnt Orange Heresy si scontrano il mondo dell'arte e quello della malavita, ambientato nell'Italia odierna. Il carismatico critico d'arte James Figueras (Claes Bang) seduce l'affascinante turista Berenice Hollis (Elizabeth Debicki). I due nuovi innamorati raggiungono la lussuosa proprietà sul Lago di Como del potente collezionista d'arte Cassidy (Mick Jagger). Questi rivela di essere il mecenate dello schivo Jerome Debney (Donald Sutherland), una sorta di J.D. Salinger del mondo dell'arte, e avanza ai due una strana richiesta: rubare a qualsiasi costo uno dei capolavori di Debney dallo studio dell'artista. Ma appena la coppia inizia a conoscere il leggendario Debney, comprende che nulla di quel personaggio e della loro missione è ciò che sembra.

Diretto da Giuseppe Capotondi (La doppia ora), il film è prodotto da David Zander, David Lancaster, William Horberg. Executive Producers Sienna Aquilini e Peter Touche. Tratto dal romanzo di Charles Willeford ed è sceneggiato da Scott B. Smith. Direttore della fotografia è David Ungaro.

Inoltra stasera i premi saranno consegnati al Lido di Venezia. C'era molta aspettativa alla presentazione del programma del Concorso del Festival: i due colpi gobbi attesi dai fan sono stati senz'altro Ad Astra con Brad Pitt, che però sembra fuori dai giochi visto il poco entusiasmo che ha creato nelle recensioni della stampa, e il Joker di Joaquin Phoenix, che invece è stato osannato da tantissimi e in odore di premio almeno all'attore. La giuria avrà il coraggio di premiare un personaggio così difficile e di origine così pop? Forse nomi più noti come Roman Polanski e Steven Soderbergh potrebbero dire la loro, ma siamo pronti a grandi sorprese, come ogni anno arrivati alla giornata della premiazione.