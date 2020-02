Venerdì 13: Jason Voorhees rende indimenticabile il compleanno di un suo giovane fan!

Incontrare Jason Voorhees era il sogno di un ragazzino chiamato Carter che, per il suo compleanno ha visto realizzare questo suo desiderio grazie alla collaborazione del padre.

Sam Murphy, come rivela il sito GeorgeTakei.com, ha infatti assunto un artista specializzato in effetti speciali per interpretare l'iconico personaggio dei film horror e gli ha chiesto di andare a prendere Carter, che soffre di disturbo da deficit di attenzione/iperattività, a scuola. L'uomo, ovviamente, ha seguito l'incontro del ragazzino con l'iconico personaggio di Venerdì 13.

Sam ha raccontato: "Si è trattata di un'esperienza davvero positiva. Stava camminando per la strada tenendo per mano Jason. Ha dei problemi con il toccare le persone, non prende la mia mano. Carter non ha più smesso di parlarne. Jason gli ha dato una t-shirt e da quel momento non se l'è più tolta. Non posso metterla in lavatrice. Carter era così entusiasta!".

Sam Murphy ha inoltre condiviso online il video dell'incontro che dimostra la gioia del festeggiato nell'incontrare l'inquietante personaggio.