Velluto Blu: Laura Dern ritrova l’orecchio del film di David Lynch… nel piatto

Velluto Blu, l'orecchio mozzato in una scena del film

Laura Dern ha postato su Instagram un esilarante omaggio culinario a Velluto Blu, film di David Lynch di cui è stata interprete al fianco di Kyle MacLachlan, Isabella Rossellini e Dennis Hopper. Nel post, che potete vedere qui sotto, l'attrice commenta la forma del cibo nel suo piatto con la didascalia "Ho trovato l'orecchio!", taggando MacLachlan, Rossellini e Lynch. Il riferimento è alla celeberrima e conturbante sequenza d'apertura del film, dove in un prato nella provincia americana si vede improvvisamente un orecchio umano.

Velluto blu: l'oscuro capolavoro di David Lynch in 10 immagini indimenticabili

I segreti di Twin Peaks: Laura Dern in una scena

Velluto Blu è stato il primo progetto di David Lynch in cui ha recitato Laura Dern, affiancata per l'occasione dall'allora compagno Kyle MacLachlan, con cui ha avuto una relazione dal 1985 al 1989. L'attrice, che all'epoca aveva diciannove anni, è poi tornata alla bislacca corte di Lynch in Cuore selvaggio nel 1990 e Inland Empire nel 2006 (con memorabile e stralunata campagna per gli Oscar a opera dello stesso Lynch con la complicità di una mucca), per poi entrare a fare parte dell'universo de I segreti di Twin Peaks interpretando la fantomatica Diane nell'acclamata terza stagione, andata in onda nel 2017.

Storia di un matrimonio: Laura Dern in una scena del film

Lo scorso anno ha recitato in Storia di un matrimonio, che le è valso l'Oscar, il Golden Globe, il SAG Award e il BAFTA come miglior attrice non protagonista, e Piccole Donne, anch'esso acclamato durante la stagione dei premi. Recentemente era impegnata sul set di Jurassic World 3, previsto per il 2021 (ma la data d'uscita potrebbe slittare dato che la lavorazione è attualmente sospesa per cause di forza maggiore), nel quale ritornerà nel ruolo di Ellie Sattler, vista l'ultima volta nel 2001 in Jurassic Park III. Al suo fianco rivedremo anche gli altri due storici protagonisti del franchise, Sam Neill (anch'egli assente dal 2001) e Jeff Goldblum, già presente due anni fa in Jurassic World - Il regno distrutto.