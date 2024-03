Vanina - Un vicequestore a Catania stasera 27 marzo su Canale 5: trama e cast della serie con Giusy Buscemi

Stasera su Canale 5 va in onda la prima puntata di Vanina - Un vicequestore a Catania, la nuova serie con Giusy Buscemi: Trama e cast

Stasera 27 marzo su Canale 5 va in onda Vanina - Un vicequestore a Catania, la nuova serie con Giusy Buscemi tratta dai romanzi di Cristina Cassar Scalia e ambientata in Sicilia. Il progetto prodotto da Palomar, con Rti e la Sicilia Film Commission ci terrà compagnia per quattro settimane, fino al 17 aprile. Trama e cast di Vanina - Un vicequestore a Catania,

Vanina - Un vicequestore a Catania: Trama

La vita di Vanina è stata profondamente segnata dalla morte del padre, l'ispettore Giovanni Guarrasi, ucciso da un commando mafioso quando lei aveva solo quattordici anni. Da allora il suo unico pensiero è stato diventare poliziotta, arrestare i colpevoli dell'omicidio e lottare contro la mafia. E così è stato: dopo una brillante carriera nell'Antimafia di Palermo, qualcosa si rompe e Vanina decide di trasferirsi a Catania, una città colorata, che non dorme mai, sempre attenta al brontolio di sua maestà l'Etna.

I personaggi

Alla Mobile di Catania, dove è diventata capo della Omicidi, Vanina Guarrasi, la nostra intervista alla protagonista Giusy Buscemi, ha trovato una nuova squadra con cui ha raggiunto rapidamente un ottimo affiatamento: il "Grande Capo" Tito Macchia, l'ispettore capo Carmelo Spanò, suo braccio destro, l'efficientissima e nordica ispettrice Marta Bonazzoli.

Giusy Buscemie è Vanina Guarrasi nella nuova serie di Canale 5

L'impacciato e goffo sovrintendente Mimmo Nunnari, il giovane e aitante, ma apparentemente poco sveglio, agente Salvatore Lo Faro. Ha ritrovato la spumeggiante avvocata "Giuli" De Rosa, con cui aveva diviso gli anni del liceo, e ha stretto amicizia con il medico legale Adriano Calì.

Insomma, a Catania Vanina ha scoperto la possibilità di una nuova vita e di una probabile fuga dai propri fantasmi del passato. Vanina Guarrasi fa anche la conoscenza di un medico affascinante e simpatico, Manfredi Monterreale, con il quale sembra profilarsi la possibilità di un nuovo amore, che sancirebbe definitivamente quel nuovo inizio che sta cercando.

Il passato di Vanina Guarrasi

Ma perché Vanina ha deciso di cambiare vita? È la stessa domanda che le fa sua madre al telefono, lamentandosi della sua lunga assenza da Palermo. La verità è che, dietro alla sua energia travolgente, si nasconde un passato doloroso da cui cerca di scappare, legato alla morte del padre e alla fine della relazione con Paolo Malfitano, magistrato operativo nell'antimafia, con il quale ha combattuto tante battaglie.

Quando l'uomo entra nel mirino di Cosa Nostra, la paura di rivivere i traumi del passato prende il sopravvento su Vanina. Senonché, ben presto Paolo si riaffaccia nella vita di Vanina, portando con sé un nuovo mistero, un conto che Vanina deve ancora regolare col suo passato e dal quale non potrà davvero scappare.

Prima puntata - Il re del gelato

Al Re del gelato, la più rinomata gelateria di Catania, avviene uno strano "tentato avvelenamento": qualcuno ha contaminato il gelato con delle pillole e i malcapitati sono stati portati in ospedale. Per fortuna le pillole risultano essere innocue, e dunque tutto fa pensare che sia stato solo uno scherzo o un dispetto ad Agostino Lomonaco, il ricchissimo proprietario del Re del gelato.

Ma Vanina intuisce che non è stata una semplice babbiata: dietro deve esserci qualcosa. E, infatti, il giorno successivo "Il re del gelato" Agostino Lomonaco viene trovato morto all'interno del suo ufficio, è stato assassinato.

Vanina si trova di fronte a un caso tutt'altro che facile, ma soprattutto dovrà risolvere un enigma nell'enigma, ovvero la strana e incomprensibile personalità della vittima: un uomo assai chiuso e profondamente solo, diffidente con tutti fino alla paranoia, un uomo forse a suo modo capace di amare, ma incapace di creare legami sereni e reciproci con gli altri.

Un uomo* di cui chiunque poteva diventare nemico fino a desiderare di ucciderlo, perfino sua figlia, Corinna. Anche la vita privata, però, è un bel rompicapo: l'incontro con Manfredi le offre la prospettiva di un nuovo inizio, ma il cuore di Vanina ha già amato troppo e ora cerca ristoro lontano da Paolo, il grande amore che prova a lasciarsi alle spalle. Cosa farà Vanina quando lui arriverà a Catania** per provare a riconquistarla?

Cast