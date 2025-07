Vanessa Hudgens sarà la protagonista del thriller Quiet Storm

Vanessa Hudgens è tornata su un set in occasione delle riprese di Quiet Storm, un thriller che segna il debutto alla regia di Anthony Thorne, che ha firmato anche la sceneggiatura.

L'attrice è stata coinvolta anche come produttrice in collaborazione con Cliffside Films, casa di produzione del regista.

Cosa racconterà il film con Vanessa Hudgens

Quiet Storm racconterà una storia ambientata nell'estate del 1969, mentre l'uragano Camille sta per colpire e semina caos e distruzione. Vanessa Hudgens avrà la parte di una scrittrice di romanzi rosa che viene bloccata in casa durante la tempesta e fatica ad affrontare la realtà di un mondo in costante cambiamento. Il thriller parlerà anche di tematiche come il movimento Black Panther e la situazione della donne.

Tick, Tick... Boom!: Vanessa Hudgens in una scena del film

Nel cast ci sono anche Mira Sorvino e Thorne che avrà il ruolo del marito del personaggio affidato a Hudgens, attrice che ha ottenuto la popolarità internazionale con i film di High School Musical e ha poi recitato in Spring Breakers - Una vacanza da sballo, Bad Boys e nel franchise di Nei panni di una principessa. Tra gli interpreti ci sono poi Seydou Maiga, Sophia Chapdelaine, e Cody John.

Il team di Quiet Storm

Tra i produttori di Quiet Storm ci sarà anche Nick Cassavetes, da tempo amico di Thorne e indimenticabile regista di film come Le pagine della nostra vita e Alpha Dog, il suo collaboratore Matthew Barry di Adegan Productions, Joel Eisenberg, Steve Snyder e Heidi Ben.

Thorne, recentemente, ha sviluppato anche un thriller sci-fi intitolato Lifeform che ha scritto insieme a Ice Cube, che sarà coinvolto anche come produttore, e verrà diretto da Simon West.

Anthony ha inoltre firmato lo script di After Exile, un crime drama, con Michael Tovo, che verrà diretto da Dito Montiel e avrà come star Shia LaBeouf, le cui riprese inizieranno tra qualche mese.