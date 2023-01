Austin Butler ringrazia l'ex fidanzata: "Devo molto a Vanessa Hudgens, ha creduto in me"

Austin Butler ha confermato che l'amica che lo ha incoraggiato a interpretare Elvis, menzionata in una sua recente intervista, era la sua ex fidanzata Vanessa Hudgens.

Austin Butler ha ringraziato la sua ex fidanzata Vanessa Hudgens per aver averlo incoraggiato ad interpretare Elvis: il candidato all'Oscar, che si è recentemente aggiudicato un Golden Globe per la sua performance nel film di Baz Luhrmann, ha ringraziato pubblicamente la Hudgens per il suo sostegno.

Austin Butler con il Golden Globe come miglior attore per Elvis

"Siamo stati insieme per così tanto tempo e lei ha avuto questa sorta di momento di chiaroveggenza e quindi le devo davvero molto per aver creduto in me", ha affermato Butler. L'attore ha anche confermato che l'amica che ha menzionato durante una sua recente intervista con il The Hollywood Reporter era proprio la Hudgens. Quando un giornalista del LA Times gli ha chiesto se si riferisse a Vanessa, Austin ha detto: "Esatto, era la mia partner in quel momento".

La star, in precedenza, aveva scelto di non rivelare questo dettaglio durante la suddetta intervista: "Il mese prima di scoprire che Bad voleva fare il film, ricordo che stavo osservando le luci natalizie ed è comparsa una canzone di Elvis alla radio. Io e una mia amica ci siamo messi a canticchiarla fino a quando lei non mi ha guardato e mi ha detto 'Devi interpretare Elvis'".

Elvis: Austin Butler mentre suona il piano

"Un paio di settimane dopo, stavo suonando il piano", ha continuato Austin Butler. "Non avevo mai cantato davanti a nessuno dei miei amici prima di quel momento. Quella stessa mia amica era lì e io stavo suonando il piano. Mi ha detto: 'Sono seria. Devi capire come puoi ottenere i diritti per una sceneggiatura.' Poi il mio agente ha chiamato e ha detto: 'Baz Luhrmann sta girando un film su Elvis'."