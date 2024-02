Il trailer di French Girl anticipa la commedia romantica con Vanessa Hudgens e Zach Braff

La Paramount ha diffuso un trailer ufficiale di French Girl, che presenta in anteprima la commedia romantica di Zach Braff e Vanessa Hudgens. Il film uscirà nelle sale venerdì 15 marzo e in digitale martedì 19 marzo. Potete vedere il trailer in calce alla news.

"Zach Braff, Vanessa Hudgens e Evelyne Brochu sono i protagonisti di questa commedia romantica che scalda il cuore", si legge nella sinossi del film. "Gordon, un inguaribile romantico, vede i suoi piani di proposta di matrimonio andare nel nel caos quando la sua ragazza viene travolta in Quebec da un'offerta di lavoro del suo ex, un sofisticato chef famoso. Determinato a mantenere vivo il loro amore, Gordon lascia Brooklyn per la città natale di lei, solo per trovarsi ad affrontare l'ardua impresa di affascinare la famiglia francofona di lei, difficile da impressionare".

Chi ha scritto French Girl?

French Girl è stato scritto e diretto da James A. Woods e Nicolas Wright. Il film è interpretato da Zach Braff, Evelyne Brochu, Luc Picard, Antoine Olivier Pilon, Isabelle Vincent, Charlotte Aubin, Muriel Dutil, William Fichtner e Vanessa Hudgens.