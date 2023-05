The Black Kaiser: Vanessa Hudgens raggiunge Mads Mikkelsen nel cast del film action

Vanessa Hudgens raggiungerà Mads Mikkelsen nel cast del thriller d'azione The Black Kaiser, diretto da Derrick Borte.

Borte ha sostituito Jonas Åkerlund, precedentemente annunciato come regista. Il film è scritto da Jayson Rothwell, basato sulla graphic novel Polar di Victor Santos edito da Dark Horse. Le riprese sono previste per il prossimo autunno.

Nel film, il Black Kaiser (Mikkelsen), il killer più letale del mondo, scopre una cospirazione mortale che protegge un potente sindacato di assassini e diventa il loro obiettivo numero uno.

The Black Kaiser è una produzione Constantin Film, JB Pictures e Dark Horse Entertainment e sarà prodotto da Jeremy Bolt e Robert Kulzer, due dei produttori del franchise di Resident Evil.

Cannes 2023: Mads Mikkelsen alla premiere del film di Johnny Depp dopo averlo sostituito in Animali fantastici

Mike Richardson e Keith Goldberg della Dark Horse Entertainment sono anche produttori, mentre Martin Moszkowicz e Mikkelsen sono produttori esecutivi. XYZ Films si occuperà della produzione esecutiva e continuerà a vendere i diritti internazionali al Marché du Film di Cannes.