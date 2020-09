Vampires vs. The Bronx: lo scatenato trailer dell'horror Netflix

In arrivo su Netflix a partire dal 2 ottobre lo scatenato action-horror Vampires vs. The Bronx, ecco il trailer e il poster del film.

Netflix ha diffuso il primo scatenato trailer di Vampires vs. The Bronx, action-horror che vede un gruppo di ragazzini di colore del Bronx chiamati a combattere un'orda di vampiri decisamente bianchi. Diretto da Oz Rodriguez e scritto insieme a Blaise Hemingway, il film vede tra gli interpreti Jaden Michael, Gerald W. Jones III, Gregory Diaz IV, Sarah Gadon, Cliff "Method Man" Smith e Shea Whigham.

Giocando sul concetto di gentrificazione, Vampires vs. the Bronx vede la periferia nera di New York invasa da un'orda di vampiri che ha eletto l'area come suo rifugio. Non mancano, nel trailer, le strizzate d'occhio ad Attack the Block - Invasione aliena, sci-fi ambientato a South London che condivide una trama simile con gli alieni al posto degli zombie.

Oz Rodriguez, alla prova col lungometraggio, si è distinto come regista televisivo dirigendo numerosi episodi del Saturday Night Live. Vampires vs. The Bronx sarà disponibile su Netflix a partire dal 2 ottobre, insieme ai 27 film horror da non perdere su Netflix.