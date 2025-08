Valerio e Sarah dopo Temptation Island: addio ufficiale, ma la verità è un’altra?

L'ultima puntata di Temptation Island 2025 ha regalato al pubblico un mix di emozioni forti, chiarimenti e nuove consapevolezze. Tra i protagonisti più discussi del finale, Valerio Ciaffaroni e Sarah Esposito hanno confermato quanto deciso durante il falò di confronto: la loro storia d'amore è giunta al capolinea. Ma è davvero così? Le segnalazioni parlano chiaro: i due sarebbero stati visti ancora insieme dopo la fine delle riprese. Intanto, Valerio ha iniziato a frequentare la tentatrice Ary.

Durante la clip di presentazione, Sarah e Valerio avevano raccontato le fragilità del loro rapporto: lei accusava il fidanzato di non darle abbastanza attenzioni, lui nutriva dubbi dopo aver trovato alcune chat sospette sul cellulare della compagna. Il percorso nel villaggio dei sentimenti ha messo in luce ferite profonde Sarah ha ammesso di essersi vista con due ragazzi prima del programma, Valerio ha confessato di averla tradita in passato.

Valerio un mese dopo: "Con Ary un rapporto da vivere"

Il falò finale ha segnato la rottura definitiva. E nella puntata Un mese dopo, andata in onda ieri sera, Ciaffaroni si è presentato da solo davanti a Filippo Bisciglia, rivelando: "Usciti dal programma, ho avuto subito un confronto con Sarah. Il primo è stato duro, ma poi le cose si sono distese. Mi ha scritto di recente e ora tra noi c'è serenità. Per me resterà sempre una persona importante."

Valerio e Sarah nella clip di presentazione a Temptation Island

Ma il cuore di Valerio sembra già rivolto altrove. Con Ary, la tentatrice conosciuta all'interno del programma, si è instaurato, a suo dire, un legame profondo: "Con lei è nato un rapporto bello, da vivere giorno per giorno. Ho capito che poteva esserci un interesse vero. È stato destino."

Temptation Island: Sarah confessa tra le lacrime: "Lo amo ancora"

Dal canto suo, la Esposito si è presentata sola e visibilmente provata. Con voce rotta, ha confessato a Filippo: "Non sto bene. Amo ancora Valerio, ma devo smettere di elemosinare amore. Ora sto mettendo me stessa al primo posto." Pur mostrando grande maturità nel commentare la frequentazione dell'ex con Ary, le sue lacrime hanno raccontato un amore ancora vivo.

"Cinque anni non si cancellano in 21 giorni. Ho provato a riavvicinarmi, ma quando ho capito che stava già iniziando una nuova vita, ho fatto un passo indietro. Mi sono mancata di rispetto troppe volte, non voglio farlo più." Nonostante le sue parole di chiusura, Sarah ha lasciato emergere un sentimento ancora forte, tanto da dichiarare: "Se lui fosse qui, lo abbraccerei. Gli auguro la serenità che io non sono riuscita a dargli."

Un finale ancora aperto?

La storia tra Valerio e Sarah potrebbe non essere definitivamente chiusa. A suggerirlo è Lorenzo Pugnaloni, sempre ben informato sulle dinamiche post-programma. In una storia Instagram ha infatti dichiarato: "Tra loro due non è finita. Dopo il programma si sono risentiti e si sono anche rivisti, anche pochi giorni fa erano insieme."

Un indizio che alimenta le speranze di chi crede in un possibile ritorno di fiamma. Per ora, però, Valerio si gode la frequentazione con Ary, mentre Sarah lavora sulla sua rinascita personale. Che si tratti di un addio definitivo o solo di una pausa, il pubblico resta con il fiato sospeso: sarà davvero finita tra Sarah e Valerio?