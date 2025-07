Sonia Barrile incinta dopo Temptation Island: Simone l’ha tradita, ma ora tutto cambia?

Nelle prime settimane di Temptation Island 2025 era circolata con insistenza una voce che aveva acceso la curiosità del pubblico: una delle fidanzate in gioco avrebbe scoperto di essere incinta durante o subito dopo le registrazioni del programma. Il gossip inizialmente puntava il dito su Sonia Mattalia, ma nelle ultime ore Dagospia ha svelato l'identità corretta: si tratta di Sonia Barrile, protagonista di uno dei falò più intensi della stagione.

Durante la puntata andata in onda il 24 luglio, Sonia aveva deciso di chiudere la relazione con Simone Margagliotti dopo aver assistito al suo tradimento con la tentatrice Rebecca. Una scelta forte, maturata tra lacrime, rabbia e delusione. Ma a pochi giorni dalla messa in onda dell'ultima puntata, un clamoroso retroscena ha riacceso l'attenzione sulla coppia.

Secondo quanto riportato da Dagospia, Sonia sarebbe partita per Temptation Island con un ritardo del ciclo mestruale, ma convinta di non essere incinta avrebbe deciso comunque di partecipare. Una volta tornata a casa, con la fine del programma e la separazione da Simone, avrebbe effettuato un test di gravidanza: l'esito è stato positivo.

Sonia si allontana da Simone

La notizia arriva proprio mentre il pubblico si prepara a seguire il celebre un mese dopo, l'appuntamento finale in cui le coppie raccontano cosa è accaduto fuori dal villaggio, ieri abbiamo visto il segmento dedicato a Lucia e Rosario. E qui arriva un'altra anticipazione interessante: Sonia e Simone non sono tornati ufficialmente insieme, ma - come riveleranno a Filippo Bisciglia - "la breccia è aperta".

Lui, che abita a poca distanza da lei, non si sarebbe mai arreso, cercando in ogni modo di riconquistarla. Ora resta da vedere cosa riserverà il futuro per questa coppia, segnata da tradimenti, emozioni forti e - forse - da una nuova vita in arrivo. L'appuntamento con la puntata finale di Temptation Island si preannuncia carico di emozioni e colpi di scena.