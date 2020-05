Valeria, su Netflix in streaming da oggi

Valeria arriva oggi in streaming su Netflix nel catalogo di maggio 2020: disponibile tutta la prima stagione del nuovo show spagnolo a tinte drammatiche, pronto a conquistare il pubblico italiano.

Lo show è una commedia sentimentale basata sui romanzi di Elísabet Benavent: la protagonista è Diana Gómez, che i più fissati con il bingwatching riconosceranno come Tatiana, la fidanzata di Berlino ne La casa di carta. L'attrice è una delle protagoniste degli otto episodi di Valeria, in questo caso la vedremo nei panni di una scrittrice in crisi di cuore e di lavoro, non solo a causa della mancanza d'ispirazione e quindi ansia da prestazione per poter scrivere un secondo libro all'altezza del primo, ma anche un rapporto molto difficile col marito Adrian.

L'unica certezza della vita di Valeria è il suo gruppetto di amiche del cuore, Carmen (Paula Malia), Lola (Silma López) e Nerea (Teresa Riott), che la sostengono e la incoraggiano sempre e comunque. Tra i temi affrontati l'amore, il lavoro, il futuro, i sogni, i legami, l'infedeltà, il tutto creato con una crew dietro la macchina da presa tutta al femminile: alla regia Inma Torrente e Nely Reguera, alla sceneggiatura María López Castaño, come co-creatrici della serie abbiamo Aurora Gracià, Almudena Ocaña e Fernanda Eguiarte.

Valeria è solo l'ultima di tante novità in catalogo a maggio 2020 su Netflix, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.