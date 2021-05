Valeria Marini a Supervivientes: “la mia pipì come gocce di Chanel”

Valeria non fa pipì ma preziose gocce di Chanel: la showgirl lo ha rivelato a Supervivientes quando Marta Lopez l'ha accusata di aver fatto i suoi bisogna davanti alla porta del bagno e non all'interno. Valeria è stata incolpata anche di aver usato tutto lo shampoo.

L'isola dei famosi spagnola sta diventando una vera battaglia per Valeria Marini, la nostra showgirl dopo aver litigato con Sylvia Pantoja per un coltello poco pulito e con Lara Sajen, che l'accusava di avere modi troppo bruschi, ora ha avuto una discussione anche con Marta Lopez, ex concorrente del Grande Fratello Spagnolo, dal quale fu anche espulsa.

Ieri la Lopez ha affrontato a muso duro Valeria Marini accusandola di aver fatto pipì davanti ai bagni: "Valeria, quando devi fare pipì non farla davanti alla porta del bagno perché poi noi ci finiamo con i piedi sopra". "Non era davanti alla porta del bagno", si è difesa la Marini. "Valeria, ti abbiamo visto", ha insistito la Lopez.

"Non avevo abbastanza luce", si è scusata l'ex concorrente della nostra Isola dei famosi, ma Marta ha insistito: "tutti noi passiamo di là. Il bagno non ha il tetto, hai la stessa luce all'interno. Te lo dico con tutta l'educazione del mondo", ha insistito la Lopez mostrandole con la torcia la zona bagnata da Valeria. L'italiana non si è data per vinta e ha replicato "No. Non l'hai detto educatamente, l'hai detto in modo molto rozzo. Parli come una matta, come sempre. Ieri ti hanno nominata tutti". "Non tutti mi hanno nominata, e se così fosse, non mi importerebbe, perché non faccio come te che vai in giro supplicando a tutti di non essere nominata", ha concluso Marta.

Valeria Marini poi si è sfogata con Gianmarco Onestini, il secondo concorrente italiano di Supervivientes: "Dormivo, non sapevo dove fossi e pensavo di aver fatto la pipì vicino all'acqua. Inoltre, la mia pipì è gocce di Chanel", Gianmarco ha sorriso alla battuta di Valeriona, tra i due in precedenza ci sono state anche alcune effusioni sotto la notte stellata honduregna.

La mattina dopo, lungi dal dimenticare quello che era successo, Marta ha rimproverato Valeria per aver bevuto dalla stessa noce di cocco del gruppo, nonostante abbia un herpes. La nostra showgirl è stata accusata pure di aver usato tutto lo shampoo che i naufraghi avevano a disposizione "Ma no, io mi sono lavata poco. Non so chi l'ha finito. Io mi sono lavata con una piccola quantità. Non è colpa mia se non potete lavarvi. La prossima volta non mi laverò mai più da sola se fate queste accuse. Non mi piacciono queste accuse che mi fate. Basta non mi laverò più da sola assolutamente", ha risposto Valeria ai naufraghi.