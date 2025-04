Valeria Marini tronista a Uomini e Donne dopo il fallimento di Ne vedremo delle belle? "Me l'hanno proposto"

Valeria Marini ha confessato che in passato le è stato offerto il Trono di Uomini e Donne, cosa che sta portando molti a non escludere una sua partecipazione al dating show di Canale 5.

Per il momento siamo nel campo della pura speculazione, ma se Valeria Marini diventasse la tronista di Uomini e Donne nella prossima stagione, allora sarebbe certamente uno dei colpi televisivi dell'anno. Non che l'ex stella del Bagaglino non abbia mai gravitato nella galassia di Maria De Filippi, ma questa volta potrebbe in effetti realizzarsi quello che sembra essere un desiderio ormai longevo? Ecco cosa sta spingendo molti a pensarlo.

"Mi è stato proposto": Valeria Marini conferma le voci?

In una recente intervista con SuperGuidaTv è stata la diretta interessata a parlare, in maniera cripitca, della cosa, ammettendo che il Trono in passato le è stato già offerto: "Quando ho fatto dei lavori di successo con Maria mi era stato proposto o accennato. Non lo so sinceramente, poi l'amore arriva quando si apre il cuore. Sicuramente in una situazione in cui si è costretti a guardare o a giudicare gli uomini si può trovare l'amore".

Tina e Cosimo a Madrid

Mentre l'attuale stagione sta volgendo al termine, mentre il pubblico aspetta di scoprire se Cosimo Dadorante sarà riuscito a conquistare il cuore di Tina Cipollari, e se Gianmarco Steri sceglierà una delle tre corteggiatrici, si lavora già per settembre 2025. E chissà che per la prima volta, dopo l'avventura disastrosa di Ne vedremo delle belle su Rai 1 (domani sera andrà in onda, in anticipo sui piani iniziali, l'ultima puntata), Valeria Marini non possa in effetti farci un pensierino.

Tutte le volte di Valeria Marini a Uomini e Donne

Venezia 2013 - Valeria Marini sul red carpet

Nella sua longeva carriera televisiva, la bionda showgirl ha incrociato diverse volte il suo cammino con quello della Fascino di Maria De Filippi. In un paio di occasioni ha collaborato proprio con Uomini e Donne: come party planner per i troni di Ivan Gonazalez e Andrea Cerioli, ed è stata ospite per raccontare la sua esperienza a Temptation Island Vip, dove partecipò con il fidanzato dell'epoca, Patrick Baldassarri.