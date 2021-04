Valeria Marini e Gianmarco Onestini: bacio sotto le stelle di Supervivientes

Valeria Marini e Gianmarco Onestini hanno iniziato a flirtare a Supervivientes: i due concorrenti italiani nella notte appena passata si sono scambiati un bacio sotto le stelle honduregne.

I due italiani che partecipano all'edizione iberica dell'Isola dei Famosi continuano ad attirare l'attenzione. Nei giorni scorsi Valeria Marini e stata vittima di un'intossicazione alimentare, mentre Gianmarco Onestini due giorni fa si è sfilato il costume e, mostrando il fondoschiena nudo alla telecamera, si è buttato nelle acque dell'Honduras.

Nella notte successiva la showgirl e il vincitore de 'Il Tiempo del Descuento', spin off del Grande Fratello spagnolo, si sono baciati sulle labbra e si sono lasciati andare a qualche coccola, il tutto è stato ripreso dalle telecamere notturne di Supervivientes. Nei giorni scorsi la Marini aveva confessato che Gianmarco le piaceva, mentre Onestini le avrebbe detto che lo scaldava più lei che il fuoco del falò. Vedremo se nei prossimi giorni i due continueranno ad avvicinarsi o se è stata solo un bacio dovuto alla magia della notte stellata.

Supervivientes, l'Isola dei famosi Spagnola, va in onda ogni giovedì sera, la concomitanza con la nostra Isola ha fatto sì che il reality di Ilary Blasi in quel giorno vada in onda in leggera differita. Proprio per evitare questo disagio sembra che il nostro reality dal mese di maggio si sposterà al venerdì, riprendendo la collocazione che è stata del Grande Fratello Vip 5, ovvero due appuntamenti alla settima il lunedì è il venerdì.