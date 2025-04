Valeria Marini parla del litigio con la madre e non risparmia stoccate a Ne vedremo delle belle

Il rapporto tra Valeria Marini e la madre Gianna Orrù è sempre stato molto solido, oltre a essere mamma e figlia erano anche migliori amiche. Purtroppo però, nel 2020 qualcosa si è rotto e oggi tra loro c'è tensione. La showgirl italiana, ospite a Verissimo, ha dichiarato di non sentire la madre da diversi mesi, aggiungendo addirittura che la donna non le risponde nemmeno al telefono. Nel 2021, però, le due sono tornate in pubblico insieme da Bruno Vespa.

Adesso, purtroppo, tra Valeria Marini e mamma Gianna è tornato il gelo e la signora Orrù ha addirittura bloccato la figlia sul telefono e non le risponde nemmeno al citofono. Mamma e figlia non si sentivano da settembre, ma a Domenica In Mara Venier ha organizzato un incontro tra di loro, ma non è finito molto bene.

La tensione tra Valeria Marini e Gianna Orrù

Durante Domenica In, Gianna non ha voluto abbracciare la figlia Valeria e ha pure rifiutato la palma della pace. "No, non la voglio, non sono nemmeno credente che mi frega della Pasqua, ma poi non è una palma è un ramo d'ulivo!".

Non sono ancora del tutto chiare le motivazioni di questa crisi, ma la giornalista Azzurra Della Penna, per Chi, ha chiesto direttamente alla showgirl le ragioni di questa situazione. In realtà però, la Marini ha detto non esistono motivi precisi e quindi non si è sbilanciata del tutto.

"Mi ha bloccata, non so neanche come sia riuscita a imparare come si faccia. Perché l'ha fatto? Quale motivo c'è dietro? Non c'è una ragione precisa e ora non voglio neppure tanto indagarla questa ragione "imprecisa", perché non voglio che mamma si risenta, che pensi questo o quello. Sono grata di averla potuta vedere domenica, di averla trovata in perfetta forma, tosta, forte e simpatica come è lei. Vede, non potendo parlare con lei, non avendo contatti, trovarla così, ecco, questo mi ha rincuorata. E allora sono stata nel mio, zitta rispetto alle critiche. Mi va bene così, conta averla vista anche felice di fare una bella intervista con Mara, che davvero ci ha saputo fare".

Patrizia Pellegrino e Valeria Marini nella terza puntata

Infine, Valeria Marini ha parlato anche del programma di Rai 1 Ne vedremo delle belle a cui ha partecipato: "Mara Venier è stata unica. Vi svelo una cosa. Ci siamo incrociate spesso, come può immaginare, per Ne vedremo delle belle. E lì mi ha visto tanto dispiaciuta, mi ha visto preoccupata, era la giurata del programma di Carlo Conti. Anche dietro le quinte lei mi vedeva sempre giù di morale, anche perché il contesto mica era tanto divertente".