Valeria Marini, prima il litigio poi il bacio sulle labbra con Lara Sajen a Supervivientes

Valeria Marini è stata al centro di nuovo divertente episodio a Supervivientes: la showgirl ha prima litigato con Lara Sajen, e poco dopo l'ha baciata sulla bocca, come a suggellare il chiarimento.

L'isola dei Famosi spagnola quest'anno annovera due concorrenti italiani tra i suoi protagonisti: Valeria Marini e Gianmarco Onestini, ma è la showgirl che sta catalizzando l'attenzione degli amanti del trash, risultando una delle naufraghe preferite dell'edizione. Dopo essere stata vittima di un'intossicazione alimentare per aver mangiato delle uova scadute, e aver litigato a causa di un coltello on Sylvia Pantoja, ieri Valeria Marini è stata al centro dii un nuovo litigio che si è concluso in maniera inaspettata.

Questa volta il 'catfight' della nostra showgirl è stato con Lara Sajen, una vera icona Trans e cantante argentina. La lite è nata a causa di una crema, che qualcuno avrebbe nascosto, forse proprio 'Valeriona' e il modo in cui Lara avrebbe trattato Sylvia Pantoja: la nostra showgirl ritiene la cantante argentina troppo aggressiva e, come suo costume, non ha esitato a dirglielo in faccia. I toni della discussione si sono alzati, Lara non ha tollerato l'intervento di Valeria e le due hanno continuato a litigare per qualche minuto. Poi è arrivata la conclusione a sorpresa, Valeria si è avvicinata alla Sajen dicendole "dammi un bacio" e per suggellare la momentanea pace l'ha baciata sulla bocca, cogliendo di sorpresa la stessa litigante.

Supervivientes, l'Isola dei famosi Spagnola, va in onda ogni giovedì sera, la concomitanza con la nostra Isola fa sì che il reality di Ilary vada in onda registrato. I due programmi, trasmessi entrambi da emittenti del gruppo Mediaset, condividono alcune location come la Palapa e la spiaggia in cui si svolgono le prove ricompensa.