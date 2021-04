Valeria Marini, lite con coltello a Supervivientes: “Sei pazza!”

Lite con un coltello tra le mani tra Valeria Marini e Sylvia Pantoja: la nostra showgirl a Supervivientes, l'Isola dei Famosi spagnola, si è scontrata con un'altra naufraga che le ha dato apertamente della pazza.

Valeria Marini sta diventando una delle protagoniste indiscusse di Supervivientes, l'Isola dei Famosi spagnola. La showgirl la settimana scorsa ha mangiato alcune uova scadute e si è sentita male insieme ai naufraghi che avevano seguito il suo esempio. Nelle ultime ore la Marini è stata al centro di un duro scontro con Sylvia Pantoja, una cantante spagnola.

Le due naufraghe hanno litigato a causa di un coltello che poco prima era stato usato per pulire le lumache. Quando Valeria ha visto che la spagnola stava usando lo stesso utensile per tagliare il cocco ha chiesto alla Pantoja di usarne uno pulito: "No Sylvia non usare questo coltello, questo non è pulito: usa quest'altro. Con questo abbiamo fatto le lumache", le ha detto.

La cantate originaria di Siviglia non ha gradito il tono perentorio usato da Valeria e le ha risposto: "Sei nervosa! Oh mio Dio ma non si può fare niente qua. Dai Valeria, fallo tu, puliscilo tu. Sei pazza!". Il litigio tra le due è continuato per qualche minuto prima che si calmassero.

Supervivientes, l'Isola dei famosi Spagnola, va in onda ogni giovedì sera, la concomitanza con la nostra Isola lo scorso giovedì ha fatto sì che il reality di Ilary Blasi per la prima volta andasse in onda registrato. I due programmi, trasmessi entrambi da emittenti del gruppo Mediaset, condividono alcune location come la Palapa e la spiaggia in cui si svolgono le prove ricompensa.