GF Vip, Valeria Marini vomita nella notte: allarme contagio tra i gieffini

Malore improvviso nella Casa del Grande Fratello Vip per Valeria Marini: vomito e tensioni dopo la lite con Antonella Elia. I concorrenti temono un contagio e prendono misure drastiche per proteggersi.

Momenti di tensione nella Casa del Grande Fratello Vip, dove Valeria Marini, entrata domenica pomeriggio, è stata colpita da un improvviso malore. La showgirl, arrivata con la sua iconica valigia rosa, potrebbe aver portato con sé anche un virus: è questo il timore che sta circolando tra i concorrenti. Durante il pomeriggio di ieri, la Marini ha accusato forti dolori allo stomaco, seguiti da diversi episodi di vomito, scatenando immediatamente la preoccupazione degli altri gieffini.

Lite con Antonella Elia e primi sintomi

I primi segnali di malessere sarebbero comparsi dopo una giornata particolarmente tesa, segnata da continui scontri con Antonella Elia. Le due, già protagoniste di vecchie tensioni risalenti a precedenti esperienze televisive, hanno dato vita a nuovi battibecchi accesi.

Secondo la stessa Marini, il malore potrebbe essere stato causato da una mela mangiata poco prima: "C'era qualcosa sopra", avrebbe dichiarato, senza però chiarire meglio cosa intendesse. Di diverso avviso Paola Caruso, che ha ipotizzato una causa legata allo stress psicofisico accumulato nelle ultime ore, proprio a causa delle discussioni con la Elia.

Valeria Marini stravolta dopo aver vomitato

Paura contagio: concorrenti in allarme nella Casa

Dopo il malore, la preoccupazione tra i concorrenti è cresciuta rapidamente. Il timore principale è che Valeria Marini possa essere entrata nella Casa già con un virus, mettendo così a rischio la salute degli altri partecipanti.

Per precauzione, i Vip hanno deciso di "isolarla": la showgirl ha dormito da sola in una stanza, mentre Alessandra Mussolini e Paola Caruso si sono spostate nel monolocale. Gli altri concorrenti hanno invece occupato la Stanza Gold, lasciando a Valeria anche l'uso esclusivo del bagno. Non solo: è stato richiesto alla produzione di rendere disponibile il secondo bagno, proprio per evitare eventuali rischi di contagio.

Nuovi sintomi e misure preventive tra i gieffini

Ad aumentare la tensione è stata ancora Paola Caruso, che ha confessato di sentirsi particolarmente affaticata. Un dettaglio che ha fatto scattare ulteriormente l'allarme tra i concorrenti. Il gruppo ha quindi deciso di adottare misure preventive più rigide: maggiore attenzione all'igiene personale, lavaggi frequenti e più accurati delle mani e una gestione più controllata degli spazi comuni.

Attesa per la diretta: cosa succederà a Valeria Marini?

Tutti gli occhi sono ora puntati sulla diretta di questa sera del Grande Fratello VIP, durante la quale si capirà come si è evoluta la situazione. Resta da chiarire se Valeria Marini potrà continuare la sua esperienza all'interno della Casa oppure se, per motivi di sicurezza, sarà costretta ad abbandonare il reality per tutelare la salute degli altri concorrenti