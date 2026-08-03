Grande Fratello Vip, Giulia Provvedi verso il ritorno: l'indiscrezione sul cast

Il cast del Grande Fratello Vip continua a prendere forma in vista della nuova edizione. Tra i nomi emersi nelle ultime ore c'è quello di Giulia Provvedi, già concorrente del reality nel 2018 insieme alla sorella Silvia. Secondo un'indiscrezione, la cantante avrebbe già accettato la proposta degli autori e sarebbe pronta a fare ritorno nella Casa.

Il rumor è stato raccontato dal settimanale Chi, secondo cui Giulia sarebbe pronta a fare ritorno nel programma. Il magazine parla di un accordo ormai definito con la produzione e rivela che la cantante starebbe già preparando le valigie in vista della nuova avventura televisiva. Al momento, tuttavia, non è arrivata alcuna conferma ufficiale da parte di Mediaset.

Il precedente al Grande Fratello Vip e la vita privata

Giulia Provvedi ha preso parte alla terza edizione del Grande Fratello Vip, vinta da Walter Nudo. La sua esperienza nella Casa si concluse dopo 64 giorni, mentre la sorella Silvia arrivò fino alla finale, chiudendo al terzo posto dietro Andrea Mainardi e il vincitore Walter Nudo. Le due avevano già conquistato il pubblico vincendo la decima edizione de L'Isola dei Famosi, la prima trasmessa da Mediaset, nel 2015.

Ilary Blasi

Per quanto riguarda la vita privata, Giulia è fidanzata con il procuratore sportivo Andrea Riso, con cui fa coppia fissa dopo la fine della complessa relazione con il portiere di calcio Pierluigi Gollini.

Il Grande Fratello Vip riparte con Ilary Blasi

Nonostante le critiche ricevute nelle ultime edizioni, il Grande Fratello Vip è stato confermato anche per il ritorno del programma. Alla conduzione tornerà Ilary Blasi, mentre nel ruolo di opinioniste sono attese nuovamente Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. La nuova edizione promette un cast ricco di volti noti e, nelle prossime settimane, sono attesi nuovi annunci sui concorrenti che entreranno nella Casa più spiata d'Italia.