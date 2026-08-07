Grande Fratello Vip: Lorenzo Riccardi fuori dal cast: arriva una nuova conferma

Lorenzo Riccardi non dovrebbe partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello Vip. Dopo le indiscrezioni che nei giorni scorsi avevano indicato l'ex tronista tra i possibili concorrenti del reality condotto da Ilary Blasi, arrivano nuovi elementi che sembrano escludere definitivamente il suo ingresso nella Casa.

Grande Fratello Vip, Lorenzo Riccardi non sarà nella Casa

La voce sulla possibile partecipazione di Lorenzo Riccardi era stata lanciata alcuni giorni fa da Deianira Marzano, alimentando le aspettative dei fan dell'ex tronista di Uomini e Donne. L'indiscrezione, tuttavia, non avrebbe trovato conferme.

A fare chiarezza era stata innanzitutto Claudia Dionigi, moglie di Riccardi. Attraverso i social, rispondendo alle domande sempre più frequenti dei follower sulla presunta partecipazione del marito al Grande Fratello Vip, aveva smentito l'ipotesi di un suo ingresso nella Casa.

Ora, secondo quanto riportato da Fanpage dopo aver contattato alcune fonti interne al reality, anche dal programma arriverebbe una conferma della sua assenza dal cast.

Perché Lorenzo Riccardi non sarebbe stato scelto

Tra le possibili ragioni della mancata partecipazione potrebbe esserci anche la situazione personale di Lorenzo Riccardi. L'ex tronista è infatti sposato con Claudia Dionigi e la coppia ha due figli, Maria Vittoria e Leonardo Maria.

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi

Nel corso delle edizioni del Grande Fratello Vip, soprattutto durante la gestione di Alfonso Signorini, il cast ha spesso puntato su personaggi le cui vicende personali e sentimentali potessero generare nuove dinamiche all'interno della Casa.

Per Riccardi, dunque, la stabilità della sua vita familiare potrebbe non aver rappresentato l'elemento più adatto alle esigenze del reality. Si tratta però di un'interpretazione legata alle indiscrezioni sul cast e non di una motivazione ufficiale comunicata dalla produzione.

Intanto continuano a circolare diversi nomi in vista della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Tra i possibili concorrenti è stata indicata anche Giulia Provvedi, cantante del duo Le Donatella e sorella di Silvia.

Nei giorni scorsi, dal settimanale Nuovo TV erano inoltre stati fatti i nomi di Justine Mattera, Aldo Baglio e Sylvie Lubamba. Per quanto riguarda Gabriel Garko, invece, è arrivata direttamente la smentita dell'attore, che sui social ha chiarito di non essere coinvolto nel cast: "Non è assolutamente vero! Faccio comunque il mio in bocca al lupo a Ilary Blasi e a chi ci sarà".

Al momento, dunque, Lorenzo Riccardi sembra destinato a restare fuori dal Grande Fratello Vip. La sua presenza nella Casa era rimasta soltanto un'indiscrezione e le successive smentite sembrano aver chiuso definitivamente la porta alla sua partecipazione.