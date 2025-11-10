V per Vendetta: HBO e DC al lavoro su una serie tv!

V per Vendetta sembra stia per tornare sugli schermi, questa volta televisivi: Pete Jackson (Somewhere Boy) sarebbe infatti impegnato nello sviluppo di una serie destinata a HBO che verrà realizzata da DC Studios.

Il progetto, inoltre, dovrebbe avere coinvolti James Gunn e Peter Safran in veste di produttori in collaborazione con Poison Pen e Wall to Wall Media, parte di Warner Bros Television Studios UK.

Dalle pagine agli schermi

HBO e DC Studios, attualmente, non hanno confermato le indiscrezioni rilasciate da Variety riguardanti il progetto per il piccolo schermo.

V per Vendetta ha debuttato nel 1982 tra le pagine del progetto antologico britannico Warrior, mentre DC ha preso il controllo della pubblicazione a partire dal 1988.

L'opera è stata scritta da Alan Moore e illustrata da David Lloyd.

Cosa racconta V per Vendetta

La storia è ambientata in un futuro distopico in cui la nazione viene controllata da un governo fascista totalitario. Il protagonista è V, un enigmatico personaggio mascherato da Guy Fawkes che, con l'aiuto della giovane Evey Hammond, inizia ad attaccare chi ha il potere.

La nuova serie rappresenta solo la più recente collaborazione tra DC Studios e HBO che, recentemente, ha portato alla produzione di The Penguin e Lanterns (di cui potete vedere alcune immagini), lo show con star Kyle Chandler e Aaron Pierre che debutterà sugli schermi nei primi mesi del 2026.

V per Vendetta è diventato un film nel 2005 e sul grande schermo i protagonisti erano stati interpretati da Hugo Weaving e Natalie Portman. La regia era stata firmata da James McTeigue, mentre le sorelle Wachowski avevano firmato la sceneggiatura.