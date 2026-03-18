V per Vendetta, Warner voleva tagliare una scena cruciale ma il regista si oppose

A quanto pare, Warner Bros. aveva intenzione di tagliare una scena fondamentale di V per Vendetta, ma il regista James McTeigue si oppose fermamente e si battè per mantenerla nel film.

Basato sull'omonimo romanzo grafico di Alan Moore, V per Vendetta è un film profondamente politico che racconta la storia di Evey Hammond (Natalie Portman), che entra in contatto con l'enigmatico giustiziere mascherato V (Hugo Weaving) e la sua resistenza contro il governo totalitario del Regno Unito. V ricorre spesso a violenze estreme e adotta metodi moralmente discutibili per raggiungere i propri obiettivi.

Natalie Portman in una scena di V for Vendetta

V per Vendetta, la scena che Warner voleva assolutamente tagliare

In un'intervista con ScreenRant in occasione della riedizione in 4K per il 20° anniversario del film, a McTeigue è stato chiesto se avesse ricevuto indicazioni specifiche dalla Warner Bros. riguardo all'attenuazione di alcuni elementi politici o potenzialmente controversi.

Il regista ha affermato che il produttore Joel Silver lo ha protetto dallo studio durante la produzione. Al termine delle riprese, tuttavia, gli è stato chiesto di eliminare la sequenza in cui Evey, apparentemente imprigionata, viene a conoscenza della vita di Valerie Page (Natasha Wightman), che era stata catturata dal governo a causa del suo essere lesbica e sottoposta a brutali esperimenti dal regime fascista. McTeigue insistette affinché la sequenza non venisse eliminata, in quanto fondamentale per l'evoluzione del personaggio di Evey, e la Warner Bros. alla fine accettò.

Natalie Portman sotto una pioggia scrosciante in V for Vendetta

Il ricordo del regista: "La scena trasforma completamente Evey"

"Joel Silver, il produttore dell'epoca, è riuscito a proteggermi bene dagli interventi dello studio. Solo dopo che avevo finito il film mi hanno chiesto se fossi disposto a tagliare la sequenza di Valerie, quella in cui c'è la relazione lesbica. E io ho risposto: 'Beh, non potete toglierla. È proprio quella la prova del fuoco che cambia Evie. È la sua trasformazione'".

McTeigue ha poi ricordato di non aver faticato troppo a imporsi: "A loro grande merito, ho detto che non l'avrei tolta e loro hanno risposto: 'Ok'. E la cosa è finita lì. Quindi, quello che vedete è quello che volevo vedeste sullo schermo. Non ho dovuto modificarla più di tanto, se non per il ritmo, la durata e cose del genere".

Qual è il significato della storia di Valerie in V per Vendetta?

Le parole di Valerie raccontano il suo percorso di coming out, l'innamoramento per un'altra donna e la trasmissione della storia delle sfide e delle bellezze della sua vita per ispirare gli altri. Non solo questa sequenza riporta molte delle citazioni più memorabili di V per Vendetta, ma, come ha sottolineato anche McTeigue, è proprio ciò che alla fine trasforma Evey. È la storia di Valerie a dare a Evey la forza di non piegarsi mai all'ingiustizia e di imparare a essere libera senza paura.