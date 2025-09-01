Lanterns, svelato il look dei protagonisti DCU nelle nuove immagini della serie

Finora abbiamo visto solo una foto promozionale ufficiale di Lanterns, che ci ha dato un primo assaggio di Kyle Chandler e Aaron Pierre nei panni dei protagonisti Hal Jordan e John Stewart nella nuova serie DCU.

Nel corso delle settimane scorse sono poi trapelate alcune foto dal set e immagini di produzione, tuttavia queste ultime immagini catturate dal monitor rivelano un altro sguardo a Pierre nei panni di Stewart, insieme a un primo assaggio di Kelly Macdonald nei panni dello sceriffo Kerry, che si ritiene sarà l'interesse amoroso del personaggio interpretato da Chandler.

Il personaggio di Macdonald è stato descritto come "una donna pragmatica profondamente devota alla sua famiglia e alla sua piccola città. La sua resilienza, plasmata da un passato complesso che ha rafforzato la sua determinazione, le dà forza quando i segreti della comunità iniziano a venire a galla".

Lanterns sarà molto simile a Fargo e True Detective nelle atmosfere

Ecco come il regista James Hawes ha descritto la sua prossima serie HBO Max durante una nuova intervista con Brandon Davis di Phase Hero, facendo cenno alle diverse ispirazioni che sono state incluse nella narrazione di questa storia del DC Universe.

"Chris Mundy e Damon Lindelof, sapete, hanno realizzato serie come Ozark e True Detective, e la sceneggiatura è davvero brillante. I personaggi sono molto caratterizzati ed è come un film poliziesco con due partner, e ho già accennato alle ispirazioni a True Detective, Fargo, Non è un paese per vecchi. È un film poliziesco con due partner, solo che poi qualcuno vola".

Lo showrunner e produttore esecutivo Chris Mundy ha recentemente assicurato ai fan che Lanterns non sacrificherà la magia del materiale originale: "Fin dall'inizio, la nostra forza motrice è stata quella di realizzare un dramma stratificato, radicato in una narrazione ricca di sfumature e nella costruzione di un mondo complesso, che bilancia tensione e mistero con emozioni sincere e autentiche. L'obiettivo è quello di creare qualcosa che sembri senza tempo e concreto, senza sacrificare la magia del materiale originale".

Quali altri personaggi DC incontreremo in Lanterns

Garrett Dillahunt interpreterà il malvagio William Macon, descritto come "un uomo presuntuoso e incline alle cospirazioni che nasconde la sua spietata ambizione dietro una facciata affascinante e calcolatrice". Si ipotizza che alla fine verrà svelato come un noto cattivo della DC Comics, forse addirittura Black Hand.

Recentemente abbiamo appreso che Ulrich Thomsen interpreterà Sinestro, mentre Paul Ben-Victor è stato scritturato per un ruolo ricorrente chiave chiamato Antaan, "un extraterrestre dedito a smascherare la verità e a vendicarsi di coloro che hanno fatto del male al suo popolo. Consumato da un odio profondo e implacabile per la legge, è determinato a fare giustizia secondo i propri termini". Antaan non è un personaggio molto celebre della DC Comics e, sulla base della descrizione sopra riportata, si ipotizza che potrebbe in realtà rivelarsi Atrocitus.