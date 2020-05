Upload: Amazon annuncia il rinnovo per una seconda stagione

Upload, la serie di Amazon Prime Video con protagonista Robbie Amell, ha ottenuto il rinnovo per una seconda stagione.

Lo show ha debuttato in streaming da pochi giorni, tuttavia l'accoglienza è stata particolarmente positiva e ha convinto lo studio a dare la propria fiducia agli autori.

Jennifer Salke, a capo di Amazon Studios, ha dichiarato: "In Upload Greg Daniels ha offerto una commedia intelligente e cinematografica che intriga e ha chiaramente deliziato i nostri utenti che hanno trascorso molto tempo a Lakeview durante l'ultima settimana. Sappiamo che i nostri fan a livello globale vogliono vedere il prossimo capitolo della storia di Nathan e Nora, quindi abbiamo dato il via libera alla seconda stagione e siamo entusiasti perché il progetto sviluppato con grande passione da Greg ha trovato un pubblico così devoto".

La serie Upload è stata ideata da Greg Daniels, già nel team di The Office e Parks and Recreation, e ha come protagonista Robbie Amell. La prima stagione segue Nathan che, dopo un terribile incidente, si ritrova "uploadato" in una dimensione chiamata Lakeside, dove la fidanzata Ingrid (Allegra Edwards) e la sua famiglia benestante hanno comprato dello spazio per trascorrere la vita dopo la morte. Il giovane, inoltre, stringe un rapporto di amicizia con l'assistenza clienti, che ha l'aspetto di Nora (Andy Allo).