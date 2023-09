Upload 3: nel trailer si svela che la presenza di due Nathan crea dei problemi

Prime Video ha condiviso il trailer e il poster della stagione 3 della sua serie Upload, in arrivo a partire da venerdì 20 ottobre.

Nel video si assiste a quello che accade al protagonista interpretato da Robbie Amell, di cui ora esistono ben due versioni, e ai tentativi di fermare una cospirazione che potrebbe avere delle conseguenze terribili.

Il ritorno su Prime Video

Su Prime Video, ogni venerdì, saranno disponibili due nuovi episodi del terzo capitolo della storia di Upload fino al finale di stagione, che sarà in streaming il 10 novembre. La stagione in otto episodi sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in più di 240 Paesi e territori nel mondo.

La comedy sci-fi è creata dall'autore vincitore di un Emmy Award Greg Daniels (The Office, Parks and Recreation), ambientata in un futuro tecnologicamente avanzato dove telefoni con ologrammi, veicoli autonomi, intelligenza artificiale e stampanti alimentari 3D sono la normalità. E dimenticatevi di morire: sarete "caricati" in un aldilà virtuale e godrete di tutti i comfort di un resort di prima classe. Sempre che possiate permettervelo.

Upload 2, recensione: la vita continua nell'aldilà virtuale su Prime Video

Nella terza stagione, riprendiamo la storia di Nora e di Nathan, il nuovo "scaricato", mentre affrontano la loro relazione e cercano di fermare la misteriosa cospirazione che minaccia di distruggere milioni di vite. Riusciranno a bloccare Freeyond e ad avere finalmente una vera vita insieme? O è solo questione di tempo prima che la testa di Nathan esploda? Nel frattempo, a Lakeview, è stata attivata una copia di backup di Nathan e Ingrid non ha intenzione di lasciarsi sfuggire questa seconda possibilità d'amore. Nel mondo reale, Aleesha scala i ranghi di Horizen, occupandosi dell'istruzione in materia di intelligenza artificiale e si imbatte in una nuova relazione sentimentale. E Luke, tutto solo a Lakeview, è costretto a trovare i fondi per pagare il suo soggiorno in paradiso, spingendosi a lavorare nella Zona Grigia.

Upload: il poster della stagione 3

Creatore e showrunner della serie è Greg Daniels, che è anche executive producer insieme a Howard Klein e Jeff Blitz.

Il cast della serie vede: Robbie Amell nei panni di Nathan, Andy Allo come Nora, Kevin Bigley nei panni di Luke, Allegra Edwards come Ingrid, Zainab Johnson nei panni di Aleesha e Owen Daniels come A.I. Guy.