Upload 4: Prime Video annuncia il ritorno della serie con un'ultima stagione

Amazon Prime Video ha annunciato il rinnovo per la stagione 4 della serie Upload, che concluderà la storia con protagonista Robbie Amell.

Il progetto è stato ideato da Greg Daniels e ha ottenuto dei buoni riscontri da parte della critica e degli spettatori.

L'annuncio del ritorno

Il creatore Greg Daniels ha dichiarato: "Quando ho ideato Upload molti anni fa, avevo pensato a una storia che si sviluppava nel corso di quattro stagioni, quindi sono elettrizzato nel realizzare il finale che i fan meritano e verso il quale i personaggi e il team creativo hanno lavorato. Jen Salke e Vernon Sanders sono stati i nostri Angeli e meritano 5 stelle".

Sanders ha aggiunto: "Sono elettrizzato nel condividere la notizia che Upload ritornerà su Prime Video per un quarto, e ultimo, capitolo. Siamo gradi nei confronti di Greg e del fantastico team che ha lavorato alla serie e, anche se gli addii sono agrodolci, sappiamo che la serie sarà caricata nella meritata e utopica vita dopo la morte".

Upload 3: una scena

La comedy

La comedy sci-fi è ambientata in un futuro tecnologicamente avanzato dove telefoni con ologrammi, veicoli autonomi, intelligenza artificiale e stampanti alimentari 3D sono la normalità. E dimenticatevi di morire: sarete "caricati" in un aldilà virtuale e godrete di tutti i comfort di un resort di prima classe. Sempre che possiate permettervelo.

Creatore e showrunner della serie è Greg Daniels, che è anche executive producer insieme a Howard Klein e Jeff Blitz.

Il cast della serie vede: Robbie Amell nei panni di Nathan, Andy Allo come Nora, Kevin Bigley nei panni di Luke, Allegra Edwards come Ingrid, Zainab Johnson nei panni di Aleesha e Owen Daniels come A.I. Guy.

Nella terza stagione, riprendiamo la storia di Nora e di Nathan, il nuovo "scaricato", mentre affrontano la loro relazione e cercano di fermare la misteriosa cospirazione che minaccia di distruggere milioni di vite. Riusciranno a bloccare Freeyond e ad avere finalmente una vera vita insieme? O è solo questione di tempo prima che la testa di Nathan esploda? Nel frattempo, a Lakeview, è stata attivata una copia di backup di Nathan e Ingrid non ha intenzione di lasciarsi sfuggire questa seconda possibilità d'amore. Nel mondo reale, Aleesha scala i ranghi di Horizen, occupandosi dell'istruzione in materia di intelligenza artificiale e si imbatte in una nuova relazione sentimentale. E Luke, tutto solo a Lakeview, è costretto a trovare i fondi per pagare il suo soggiorno in paradiso, spingendosi a lavorare nella Zona Grigia.