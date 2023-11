Upload 3, la recensione: l'Aldilà è un lusso per pochi

Siamo felici e un po' increduli che, dopo una stagione altalenante ed evidentemente vittima della pandemia come la seconda, ci ritroviamo a scrivere la recensione di Upload 3, il terzo ciclo di episodi della comedy con protagonista Robbie Amell, che ritrova il proprio status quo e la propria ragion d'essere. Tornata su Prime Video ogni venerdì con una nuova coppia di episodi, la serie pare sia già rinnovata per una quarta stagione, che il creatore Greg Daniels inizierà a scrivere ora che è finito lo sciopero degli sceneggiatori. Dopo la presentazione di Lakeview nel ciclo inaugurale, le proteste dei luddisti e l'affermarsi di Freeyond accanto alla Horizen nella seconda annata, cosa ha in serbo il destino per i nostri eroi del 2033?

Comedy futuristica

Upload 3: una scena della terza stagione

L'aspetto principale per cui Upload ha colpito fin dalla prima stagione è stato l'incredibile mix di generi che Daniels è riuscito a mettere insieme con grande equilibrio e maestria narrativa: comicità nonsense, surreale e che strizza continuamente l'occhio alla nostra contemporaneità, gag geniali riguardanti un futuro non poi così lontano, la tematica della disparità sociale che incide anche dopo la morte, e la storia d'amore al centro del racconto. Dopo il finale pieno di sorprese della seconda stagione, il protagonista Nathan Brown (Robbie Amell, che ha imparato a giocare tantissimo con la propria comicità fisica) sostanzialmente riprende il proprio corpo ricreato da Ingrid Kannerman (il valore aggiunto della serie, Allegra Edwards) per smascherare Freeyond una volta per tutte.

Upload 3: un momento della terza stagione

Ha scelto definitivamente Nora Antony (la dolcissima Andy Allo), con buona pace di Matteo (Paulo Di Costanzo) e lasciando Ingrid libera di rifarsi una propria vita. Quest'ultima però pensa bene di approfittare della cotta adolescenziale e dell'inesperienza della stagista di Horizen per avere una seconda occasione, fatta di sincerità, col suo "Brownie", che non ha memoria dell'ultimo periodo poiché nato da un backup. A questo punto è possibile vivere da spettatori due storie d'amore in parallelo e in cui Robbie Amell può dare il meglio di sé nell'interpretare i due Nathan (come in uno dei due poster promozionali).

Dai parchi all'Aldilà

Upload 3: una scena

Nel ricordare la casualità che ha portato i due ex creatori di Parks and Recreation, a creare due comedy distinte sull'Aldilà (in entrambi i casi digitale), Mike Shur con The Good Place e Greg Daniels con Upload, in questa terza stagione gli autori giocano ancora di più con le trovate comiche e le assurdità di Lakeview ma anche del mondo futuristico reale, come il cancro dei maiali divenuto una pietanza nutriente oppure una mucca lunghissima che propone da svariate mammelle diversi stadi di caglio del latte e del formaggio. Sembra proprio di essere tornati ai fasti della prima stagione, anche se manca l'elemento mystery a rendere tutto più piccante e cliffhangeroso. Complice l'appuntamento settimanale oramai tipico degli originali Prime Video ma per la prima volta entrato in Upload, la comedy riesce addirittura a costruire degli episodi a tema Halloween e Ringraziamento, davvero originali e spassosi e già instant cult.

Poster memabili

A proposito di poster, quello di Upload stagione 3 che potete vedere qui sotto si riferisce chiaramente al meme "Distracted Boyfriend" in cui è il nostro Nathan ad avere i piedi in due scarpe... letteralmente. Mentre possiamo finalmente assaporare la love story Nora-Nathan, proprio come i personaggi, che però non se la possono godere fino in fondo perché tecnicamente il suo corpo non è destinato a durare, a Lakeview le cose non vanno per il meglio e assistiamo anche all'evoluzione del rapporto tra Aleesha (Zainab Johnson), che oramai ha deciso di fare carriera in barba all'ex amica Nora, e Luke (Kevin Bigley), l'ex migliore amico di Nathan nell'Upload, disperatamente bisognoso di attenzioni. Questa è una conferma di come la serie guardi attraverso lo specchio/schermo della tecnologia dentro le nostre case e nel nostro presente, anticipandone spesso i tempi (e i temi).

Upload: il poster della stagione 3 della serie TV

Upload 3 parla sempre più di disparità sociale - ricordiamo ancora quelle scene della prima stagione in cui le persone erano in fila per giorni al freddo in strada pur di accaparrarsi dei posti gratis limitati nel paradiso digitale che altrimenti a pagamento non avrebbero potuto permettersi. Un lusso per pochi che il Robin Hood della tecnologia vuole rendere a disposizione di tutti per sbugiardare l'azienda multimiliardaria e il suo voler lucrare sul lutto e sul dolore, guadagnando milioni, indirizzando le elezioni politiche e eliminando gli elettori scomodi. Ecco il progetto di riconsegnare alle persone i drive gli upload non utilizzati con la promessa di un posto a Freeyond da parte della neo-coppia.

Upload 3: una scena

Sempre in tema, pensiamo anche a Luke che a Lakeview si trova costretto a trovare i fondi per pagare il proprio soggiorno in Paradiso, spingendosi a lavorare nella Zona Grigia; questo poiché il fondo veterani non coprirà più le spese - che situazione attualissima, pensiamoci un attimo. Dell'Aldilà digitale continuiamo a scoprire aree sconosciute ed inedite, così come il marcio che si cela dietro l'azienda, la pancia della balena in cui Aleesha si sta immergendo sempre più. Come non nominare infine l'Intelligenza Artificiale (simpaticamente interpretata dal figlio di Daniels, Owen) che in questa terza stagione inizia a seguire dei corsi per comprendere meglio le sfumature dei sentimenti umani e come rapportarsi e reagire ad esse, ovviamente incontrando una grossa difficoltà iniziale. Non manca davvero nulla agli ingredienti di questa ricetta, insomma, o quasi.