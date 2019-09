Up: la festa in stile film Pixar di un bambino con palloncini e bisnonni (FOTO)

Le foto della festa di compleanno in stile Up di un bambino che adora il film Pixar: eccolo con i palloncini e bisnonni che si sono prestati al gioco.

Up è il film Pixar preferito di un bambino di 5 anni che ha chiesto una festa a tema per il suo compleanno che ha potuto contare sulla partecipazione dei suoi bisnonni, disposti a vestirsi come Carl ed Ellie, evento diventato virale grazie a delle foto che stanno emozionando il web.

Le foto e i video pubblicati online mostrano infatti Elijah vestito da scout e con in mano dei palloncini colorati in stile Up, mentre accanto a lui, i suoi bisnonni, Richard e Caroline Bain, che entrambi festeggiano novanta anni, indossano dei costumi che ricreano perfettamente i vestiti dei personaggi del capolavoro della Pixar.

Le adorabili immagini sono state condivise da Rachel Perman, una fotografa che aveva scoperto di avere un cancro dopo la nascita dei suoi gemelli Elijah ed Emilee. L'artista ha spiegato online: "Temevo che non sarei mai riuscita a vederli festeggiare il loro quinto compleanno. Mia figlia Mikayla aveva cinque anni quando sono nati i gemelli e mi hanno diagnosticato un cancro". Online la fotografa ha aggiunto: "Mi ricordo di aver pensato: 'Ho avuto 5 anni con Mikayla, cosa succede se va male e non riesco ad avere nemmeno 5 anni con i gemelli?' Il dolore suscitato da quell'idea mi contorce ancora lo stomaco".

Per festeggiare l'importante compleanno ha detto ai suoi figli di scegliere un tema per la propria festa di compleanno ed Elijah ha scelto il suo film preferito, ovvero Up, sempre al centro dei suoi disegni, dei suoi giochi e delle sue letture. Rachel ha quindi raccontato: "Lui adora Up! Quindi invitare i suoi bisnonni è stata una mia idea e una sorpresa per lui. Ha adorato che avessero indossato i costumi!".