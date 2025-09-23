Temptation Island, finale amaro per Sonia e Simone: il gender reveal chiude la loro storia

Ieri sera si è conclusa ufficialmente una delle edizioni più lunghe e discusse di Temptation Island, arricchita dagli speciali settembrini che Mediaset ha dedicato al docureality condotto da Filippo Bisciglia. Tra le coppie più attese c'erano senza dubbio Sonia Barrile e Simone Mangiarotti, che lo scorso agosto avevano sorpreso tutti con l'annuncio della gravidanza.

Il confronto con Filippo Bisciglia e la confessione di Simone

A distanza di due mesi dal termine del programma, però, i due hanno confermato la rottura definitiva. La relazione non è sopravvissuta alle incrinature nate durante il percorso nel villaggio delle tentazioni, quando la fiducia di Sonia nei confronti di Simone era stata minata dal suo avvicinamento alla single Rebecca, con cui aveva passato momenti di forte complicità, tra cui il discusso episodio della chiusura in bagno.

Per primo ha fatto ingresso nel bungalow Simone, presentandosi da solo: un segnale inequivocabile che la storia con Sonia è ormai giunta al capolinea. "Lei ha scoperto altre situazioni precedenti al programma che l'hanno fatta soffrire. Dopo la fine di Temptation Island si è trasferita in Sicilia, e per un mese e mezzo non ci siamo visti".

Il gender reveal del bebè di Sonia e Simone

Simone ha continuato il suo racconto: "Io mi assumo le mie colpe al 100%, le voglio dire che mi è mancata da morire. Penso che adesso sia importante darci una possibilità per nostro figlio. Non voglio che lui viva la mancanza della figura paterna, come è successo a me".

La reazione di Sonia: "Non posso ricostruire la fiducia"

Successivamente è arrivata l'ormai ex fidanzata, a cui è stato mostrato un video in cui Simone ribadiva il desiderio di ricostruire una famiglia con lei. Ma le parole di Sonia non hanno lasciato spiragli di riconciliazione: "La situazione attuale è responsabilità sua. Io desidero una famiglia, ma la fiducia è venuta meno".

La ragazza ha raccontato che dopo il programma ha scoperto altre cose: "La mia rabbia è cresciuta. Non entro nei dettagli, ma dico solo che per me è impossibile ricominciare. Voglio che sia un padre presente, questo sì, ma i suoi sentimenti nei miei confronti erano spenti già da tempo. Ora dice di amarmi perché non sa stare da solo".

Il frangente più atteso: la rivelazione del sesso del bebè

Il momento più emozionante della serata è stato senza dubbio il gender reveal. Sonia ha voluto condividerlo con Filippo, Simone e le altre fidanzate del villaggio che hanno portato regali per il bebè in arrivo. Dalla box aperta dai futuri genitori sono usciti palloncini azzurri: Sonia e Simone avranno un maschietto. Nonostante la fine della loro storia, entrambi hanno dichiarato la volontà di garantire al piccolo l'amore e la presenza di due genitori, seppur separati.