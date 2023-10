Uomini e Donne: tronista abbandona il trono e lascia il programma

Le registrazioni delle prossime puntate di Uomini e Donne sono state segnate da un clamoroso colpo di scena: Manuela Carriero ha deciso di abbandonare il programma, lasciando così il Trono su cui era salita all'inizio di questa stagione. I motivi di questa decisione sono stati anticipati, come sempre, da Lorenzo Pugnaloni nelle sue storie di Instagram.

Manuela Carriero dice addio al Trono di Uomini e donne

Manuela ha abbandonato il trono affermando che né Michele Longobardi né Carlo Marini nutrono interesse nei suoi confronti, entrambi erano presenti. Michele per salutarla meglio e vederla. Le ha dato una lettera di addio che ha scritto per lei, si legge nelle anticipazioni.

Michele Longobardi, in realtà, era stato eliminato dalla stessa Manuela dopo un'esterna in cui il corteggiatore stabiese l'aveva definita "moscia". Molti spettatori, appassionati delle vicende del dating show, credono che Manuela abbia sviluppato sentimenti per Michele, motivando così la sua decisione di interrompere il percorso a Uomini e Donne.

Nel frattempo, ne Trono Classico, è emerso un altro sviluppo con la presenza di Cristian Forti, il quale ha baciato la sua corteggiatrice Valentina durante un'esterna.

Anticipazioni Trono Over

Le anticipazioni del Trono Over ci raccontano gli ultimi sviluppi della conoscenza tra Maurizio ed Elena, la coppia si è riunita e ha condiviso un bacio a stampo. Aurora e Marco hanno preso una decisione difficile durante l'incontro a centro studio, optando per chiudere la loro frequentazione. Marco ha chiarito che, purtroppo, da parte sua, non è nato nulla di significativo. Anche Silvio e Donatella hanno deciso di interrompere la loro conoscenza

Alessio continua ad uscire con Claudia. Dopo la sofferenza per essere stata abbandonata da Maurizio Gemma Galgani ha iniziato a conoscere Bruno, 61 anni, i due hanno organizzato anche la loro prima uscita insieme.