Sara Gaudenzi e Alessio Rubeca: amore già finito dopo Uomini e Donne? Le voci

Dopo l'uscita dal programma e i progetti di convivenza, emergono indiscrezioni su una possibile crisi tra Sara Gaudenzi e Alessio Rubeca. Social e segnalazioni riaccendono i dubbi sulla coppia.

Sara Gaudenzi è stata una delle protagoniste più presenti di questa stagione di Uomini e Donne, attraversando quasi l'intera durata del programma prima come corteggiatrice di Rosario Guglielmi e poi come tronista. Un percorso intenso e, in diversi momenti, piuttosto tortuoso, segnato da conoscenze che non sono mai realmente sbocciate e da continui cambi di direzione emotiva.

Dopo l'uscita di scena di alcuni dei suoi principali interessi, tra cui Jakub e Marco, Sara ha deciso di rimettersi in gioco accogliendo nuovi corteggiatori arrivati in trasmissione, provando a dare una svolta al suo trono.

L'arrivo di Alessio Rubeca e le polemiche in studio

Tra i nuovi arrivati ha subito attirato l'attenzione Alessio Rubeca, corteggiatore legato al mondo lavorativo di Ciro Solimeno, collega e amico del tronista che lo ha portato nel programma. Proprio questa connessione esterna ha generato diverse critiche e dubbi in studio, alimentando discussioni e sospetti.

Nel corso delle puntate, Sara è stata spesso al centro delle osservazioni di Tina Cipollari e Gianni Sperti, che hanno messo in discussione alcune dinamiche del suo percorso e la reale direzione delle sue scelte sentimentali.

Sara Gaudenzi

La scelta di lasciare il programma con Alessio

Nonostante le perplessità e le tensioni in studio, Sara ha deciso di seguire il proprio istinto, lasciando Uomini e Donne proprio con Alessio Rubeca, preferendolo a Matteo Stratoti l'altro corteggiatore rimasto in corsa. Una scelta arrivata al termine di un percorso lungo e discusso, che poteva segnare un nuovo inizio lontano dalle telecamere.

Progetti di coppia e l'idea della convivenza

Una volta usciti dal programma, la frequentazione tra Sara e Alessio sembrava procedere a gonfie vele. I due avevano anche parlato di progetti concreti, tra cui la possibilità di una convivenza a Roma, per vivere più serenamente la fase della conoscenza e costruire un rapporto lontano dal contesto televisivo.

La crisi improvvisa e le voci di rottura

Nelle ultime ore, però, la situazione avrebbe subito un possibile cambio di rotta. A far nascere i dubbi è stata una storia pubblicata da Sara Gaudenzi su Instagram, in cui ha scritto: "Il lupo perde il pelo ma non il vizio... Stay tuned."

Una frase che molti hanno interpretato come un possibile riferimento ad Alessio, facendo ipotizzare una crisi o addirittura un tradimento. A rafforzare queste voci è intervenuta anche l'esperta di gossip Deianira Marzano, che ha rilanciato la segnalazione commentando: "Sì, si sono lasciati. Lui l'ha tradita". Al momento, però, non ci sono conferme ufficiali da parte dei diretti interessati, e la situazione resta avvolta nel dubbio in attesa di eventuali chiarimenti.