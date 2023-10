Uomini e donne, Manuela Carriero elimina Michele Longobardi, la reazione del corteggiatore

Colpo di scena ad Uomini e donne, nell'ultima registrazione del dating show Manuela Carriero ha scelto di eliminare Michele Longobardi. La decisione della tronista è arrivata, stando alle anticipazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni, dopo un'esterna in cui lo stabiese aveva ribadito di considerarla troppo 'moscia' per i suoi gusti.

Manuela Carriero e Michele erano già usciti in esterna una volta. In quell'occasione, la tronista aveva espresso preoccupazioni riguardo al carattere di Michele, l'impiegato del comune di Capri, definendolo troppo estroverso. Aveva timori che il corteggiatore partecipasse al dating show solo per cercare visibilità televisiva.

Durante questo nuovo appuntamento fuori dallo studio, Michele, come si legge nelle anticipazioni, le avrebbe detto che è "moscia" e "che non gli piace come si comporta, che dorme". Quando la clip è finita, molti dei presenti del parterre hanno chiesto a Manuela di decidere cosa volesse fare. In particolare, Gianni Sperti ha insistito affinché la tronista ragionasse su quanto le aveva detto Michele.

Manuela a questo punto avrebbe deciso di eliminare Michele, il corteggiatore preferito dal pubblico e forse anche dalla stessa tronista. Lo stabiese tornando a casa, in una storia su Instagram ha scritto, sulle note di Coming Home della cantautrice statunitense Skylar Grey: "Constructive conversation, not everyone can handle them", ovvero "Conversazioni costruttive, non tutti riescono a gestirle", un riferimento a quanto si era detto con Manuela durante l'esterna.

Nonostante questo, Michele potrebbe tornare in gioco se Manuela volesse chiarire con lui. Nel frattempo, la tronista è uscita con Carlo e le è stato presentato Tommaso, un nuovo corteggiatore.