Uomini e Donne, addio tra Alessio e Sara: “minacce e sparizioni” nella crisi

La relazione tra Alessio Rubeca e Sara Gaudenzi finisce tra accuse reciproche, presunti messaggi minatori e racconti contraddittori. Il caso esplode sui social dopo la fine nata a Uomini e Donne.

La relazione tra Alessio Rubeca e Sara Gaudenzi sarebbe giunta al capolinea a pochi mesi dalla loro esperienza a Uomini e Donne. Una separazione che, secondo quanto emerso nelle ultime ore, sarebbe tutt'altro che serena, con un acceso botta e risposta social e dichiarazioni contrastanti tra i due ex protagonisti.

Il messaggio social e le prime indiscrezioni sulla crisi

A far scattare i primi sospetti è stata una storia pubblicata su Instagram da Sara Gaudenzi, che ha attirato subito l'attenzione dei follower. Nel post si leggeva una frase piuttosto eloquente: "Il lupo perde il pelo ma non il vizio... Stay tuned."

Poco dopo, l'esperta di gossip Deianira Marzano ha rilanciato una segnalazione che parlava apertamente di una presunta infedeltà da parte di Alessio, commentando: "Sì, si sono lasciati. Lui l'ha tradita".

Sara e Alessio dopo la scelta

Le parole di Sara: "Momento delicato e lui sparito per giorni"

Raggiunta da Lorenzo Pugnaloni, Sara Gaudenzi ha raccontato la sua versione dei fatti, sottolineando un periodo complicato all'interno della coppia. "Non so cosa sia successo, se mi ha tradita o no. So solo che abbiamo litigato e che è sparito per quattro giorni andando a ballare tutto il weekend", ha dichiarato.

L'ex tronista ha poi aggiunto che Alessio sarebbe tornato a parlare con lei solo successivamente, negando ogni tradimento e chiedendo scusa. "In questo momento mi sento ferita e non so neanche cosa sia giusto dire o pensare", avrebbe concluso Sara.

Sara Gaudenzi e Alessio Rubeca

La replica di Alessio Rubeca: nessun tradimento e accuse di minacce

Nelle ultime ore è arrivata anche la versione di Alessio Rubeca, sempre tramite le domande raccolte da Lorenzo Pugnaloni. L'ex protagonista ha negato categoricamente l'ipotesi di un tradimento. "Non c'è stato nessun tradimento", ha chiarito, aggiungendo inoltre di essere in possesso di un messaggio che definisce "minaccioso" ricevuto da Sara: "Ho un messaggio che a breve pubblicherò di lei che mi dice 'Te la farò pagare, fosse l'ultima cosa che faccio'".

Alessio ha poi spiegato che la reazione dell'ex sarebbe legata alla sua decisione di non tornare insieme: "Sta reagendo così perché non voglio tornare con lei".

Il botta e risposta e la ricostruzione di Alessio della fine della relazione

Secondo quanto riferito da Alessio Rubeca, la relazione sarebbe terminata pochi giorni fa, in un momento già delicato per entrambi. L'ex corteggiatore sostiene inoltre che Sara avrebbe lasciato l'abitazione per prima, mentre lui avrebbe semplicemente trascorso il weekend con amici.

"Sì, sono andato a ballare, ma non c'è niente di male. Non sarei così stupido da andare lì per baciare qualcuno", ha precisato Alessio Rubeca. La situazione tra i due resta quindi complessa e segnata da versioni contrastanti, con accuse reciproche e una rottura che, almeno per ora, sembra tutt'altro che pacifica.