Uomini e Donne: Gemma Galgani in lacrime, questa volta Maria De Filippi è lapidaria

Nel consueto appuntamento pomeridiano di Uomini e Donne, la prima parte del dating show si è concentrata sul rapporto tra Gemma Galgani e il suo corteggiatore Maurizio, a cui nessuno da più credito. La puntata del 16 ottobre ha visto la rottura definitiva tra Gemma e il suo corteggiatore e la presa di posizione decisa di Maria De Filippi, convinta che Maurizio abbia preso in giro la dama piemontese.

Gemma, Maurizio e Tina dietro le quinte

La puntata di Uomini e Donne dello scorso venerdì si è chiusa con Maurizio e Gemma che si sono ritirati dietro le quinte per discutere dei loro rispettivi punti di vista. L'episodio di oggi ha avuto inizio con i due protagonisti del trono over coinvolti in questo chiarimento, durante il quale Gemma è apparsa visibilmente addolorata, in lacrime.

A consolare la povera dama piemontese è giunta Tina, che ha detto: "Gemma sta arrivando un dottore", facendo riferimento a episodi simili del passato. "Come ti sei ridotta, e siamo solo ad ottobre", le ha detto l'opinionista. "Io non posso assecondare le sue esigenze e faccio un passo indietro", ha poi dichiarato Maurizio, rispondendo a una domanda di Tina. L'opinionista ha suggerito a Maurizio di dare un bacio alla Galgani, ma lui, coerentemente con quanto fatto venerdì, si è nuovamente rifiutato.

Il commento lapidario di Maria De Filippi

Tornati in studio, mentre Tina Cipollari invitava Maurizio a riflettere, e Gianni Sperti sottolineava nuovamente la mancanza di credibilità di Maurizio, è intervenuta la conduttrice.

Maria De Filippi, che già nell'ultima puntata aveva accusato Maurizio di prendere in giro Gemma cercando di sfruttare la sua popolarità a fini commerciali, oggi ha confermato il suo pensiero. "Tina, quando hai chiesto a Maurizio di baciare Gemma, ti ha risposto 'ma poi debbo baciarla anche domani?'. Per me è tutto chiaro", ha concluso, stanca ormai della situazione che si era creata.