Uomini e donne, Tina Cipollari svela il suo marito ideale: ecco le caratteristiche che deve avere

Tina Cipollari, storica opinionista di Uomini e Donne, è la nuova tronista del dating show condotto da Maria De Filippi. Nel video di presentazione condiviso pochi giorni prima dall'account ufficiale del programma, Tina ha delineato con il suo consueto spirito ironico ma deciso le qualità che deve possedere l'uomo che intende conquistarla.

I requisiti dell'anima gemella di Tina Cipollari

"Partiamo dall'età, Maria. Deve avere almeno 63 anni. Se portati bene, può arrivare anche a 77, 78, o persino 80," ha dichiarato Tina, precisando che l'importante è che sia un uomo autonomo, capace di badare a sé stesso, e magari vedovo. "Se ha dei figli, va bene, purché vivano all'estero e non si occupino più del padre!"

La Cipollari non lascia spazio a fraintendimenti: il candidato ideale deve essere non solo benestante, ma molto benestante. Tra i requisiti fondamentali, un patrimonio che includa una casa in montagna, preferibilmente a St. Moritz, e proprietà sparse in città come New York, Londra e Parigi. "Deve essere disposto a sposarmi senza separazione dei beni, ovviamente," ha aggiunto Tina con il suo tipico sarcasmo.

Tina mentre fa un gavettone a Gemma

Un altro aspetto che Tina non intende negoziare è la generosità. "Maria, la prima volta che vengono qui devono portarmi un regalo. Se superano questa prova, capisco subito se sono uomini generosi. Non basta essere ricchi, devono essere generosi. Un uomo ricchissimo ma avaro è tutt'uno," ha affermato con decisione l'opinionista.

Primo giorno da tronista

La Cipollari, fedele al suo personaggio, ha promesso di essere una donna di casa impeccabile, capace di cucinare e di essere dolce con l'uomo che riesce ad accontentarla e darle quello che desidera. Inoltre, garantisce una certa libertà al partner: "Se vuole giocare a golf o andare in barca a vela, può farlo tranquillamente." Come segnalato da Lorenzo Pugnaloni, nella sua prima giornata da tronista Tina ha accolto tre cavalieri, tra cui uno di 47 anni, che ha deciso di tenere.