Uomini e donne anticipazioni, Gianmarco Steri sotto accusa: baci, accuse e scontri con le corteggiatrici

Le nuove anticipazioni sulle prossime puntate di Uomini e Donne confermano gli scontri tra Gianmarco Steri e le sue corteggiatrici Francesca e Cristina. Nel parterre Over ci sono stati nuovi addii. Ecco qualche spoiler su ciò che vedremo nei prossimi episodi, I dettagli su quanto accaduto sono disponibili grazie a Lorenzo Pugnaloni e Gemma Palagi.

Lo scontro tra il tronista e le sue corteggiatrici

Nel Trono Classico, il protagonista Gianmarco nella puntata precedente ha lasciato lo studio. Le corteggiatrici Francesca Polizzi e Cristina Ferrara hanno entrambe chiesto di vederlo, ma lui ha rifiutato di incontrarle, suscitando reazioni forti. Cristina, pur mantenendo un atteggiamento più freddo, si è detta molto delusa, mentre Francesca è scoppiata a piangere.

La situazione si è ulteriormente complicata quando Gianmarco ha raggiunto Nadia Di Diodato in camerino e l'ha baciata perchè non ha potuto resistere. Al ritorno in studio, la complicità tra Gianmarco e Nadia è stata evidente, tanto che hanno anche ballato insieme.

La corteggiatrice Francesca Polizzi

Le discussioni tra Gianmarco e le altre corteggiatrici sono state molto accese. Il tronista ha sostenuto che Cristina dimostra un interesse nei suoi confronti, ma non lo manifesta apertamente, mentre Francesca si è sentita presa in giro da lui. Durante un confronto con la Polizzi, lei ha sollevato il fatto che anche lui ha sponsorizzato dei prodotti, ma Gianmarco si è giustificato dicendo che lo aveva fatto per amici e non per denaro. La discussione è stata talmente intensa che Francesca ha dichiarato che la sua opinione su Gianmarco è notevolmente cambiata.

Anche il confronto con Cristina non è stato da meno: lei ha accusato Gianmarco di comportarsi da "cog.ione" più volte, battendo le mani sulle sedioline in segno di disappunto. Gianmarco, invece, ha cercato di giustificare il suo comportamento con Nadia, affermando che non ha resistito al bacio e che inizialmente si stava tirando indietro. Cristina ha commentato l'intera situazione come: "solo un fattore di ormoni", lasciando trasparire il suo scetticismo verso la sincerità del tronista.

Trono Over

Giuseppe ha raccontato di una forte connessione con una dama siciliana, ma Gianni Sperti ha messo in discussione la sincerità del cavaliere. Per quanto riguarda Gloria Nicoletti e Sebastiano Mignosa, la situazione è giunta alla conclusione: dopo aver parlato con il cavaliere, Gloria gli ha portato il vino e le fragole, ma la storia tra di loro sembra giunta al capolinea, con una chiusura definitiva.

Sabrina Zago sta uscendo con Guido e si trova molto bene tanto che Gianni Sperti ha commentato "Allora potete conoscervi anche al di fuori!". Mentre per la dama lasciare il dating show non sarebbe un problema, tanto che ha detto che era disposta ad uscire dal programma anche in quel momento, per il cavaliere non è così.